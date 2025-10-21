martes 21 de octubre 2025

Transporte de pasajeros

Un nuevo beneficio para usuarios de la RedTulum les permitirá ahorrar hasta $10.000 mensuales

El Gobierno provincial anunció que quienes abonen el pasaje de RedTulum con tarjeta Visa Débito desde una billetera virtual podrán acceder a reintegros de hasta $10.000 mensuales, válidos hasta diciembre de 2025.

Por Redacción Tiempo de San Juan
red tulum

El Ministerio de Gobierno lanzó una nueva modalidad de pago para los pasajeros de la RedTulum que promete importantes beneficios. Desde este mes, quienes abonen su boleto con tarjeta Visa Débito a través del celular podrán acceder a reintegros de hasta el 100% del valor del pasaje, con un tope mensual de $10.000 por tarjeta.

El mecanismo es sencillo: el pago debe realizarse de manera contactless utilizando una billetera virtual vinculada a una tarjeta Visa emitida en el país. Las plataformas compatibles son Apple Pay (para dispositivos iOS), y Google Pay, MODO Contactless, App Galicia, App BBVA, Personal Pay y BUEPP (para Android).

El reintegro se acreditará automáticamente en la cuenta del usuario entre 20 y 30 días hábiles después del pago, dependiendo del banco o billetera digital utilizada.

Desde el Ministerio remarcaron que no se aplicará el beneficio si el pasaje se paga con la tarjeta física o mediante código QR.

La promoción estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, y apunta a incentivar el uso de medios de pago digitales, facilitando además una experiencia de viaje más ágil y moderna para los usuarios del transporte público sanjuanino.

