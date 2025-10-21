martes 21 de octubre 2025

Servicio

La Red Tulum ahora está en Google Maps: para qué sirve

Desde el Ministerio de Gobierno indicaron que la integración del sistema a la plataforma global permite tener información precisa y al instante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los pasajeros de colectivos sanjuaninos ya pueden encontrar la Red Tulum en Google Maps.

Este martes, el Ministerio de Gobierno de la provincia informó que la Red Tulum ya forma parte de Google Maps. "Se trata de una incorporación que marca un nuevo paso en la modernización del sistema de movilidad de la provincia", indicaron las autoridades. Desde ahora, los usuarios pueden consultar las paradas, los recorridos y los horarios programados de todas las líneas de colectivos directamente en la aplicación, disponible para Android, iOS (en modo claro u oscuro) y en su versión web.

Según aseguraron desde el organismo, "la nueva funcionalidad facilita la planificación integral de los viajes dentro del área del gran san juan, sus alrededores y deparamentos alejados, ofreciendo información precisa, actualizada y accesible para miles de pasajeros".

El motivo por el que es importante que Red Tulum esté en Google Maps

El servicio integrado permite planificar viajes con antelación, especificando la hora de salida o de llegada para visualizar los horarios disponibles en ese momento. Además, brinda indicaciones paso a paso durante el trayecto, desde la caminata inicial hasta el arribo al destino, y utiliza la función Live View, que superpone flechas y direcciones en la pantalla del celular para orientar al usuario en tiempo real.

Beneficios destacados

1. Rutas e itinerarios optimizados

Google Maps combina diferentes líneas de colectivos para ofrecer la mejor alternativa de viaje posible. Muestra la ruta completa, incluyendo las caminatas necesarias hasta la parada de origen y desde la parada de destino, y permite al usuario elegir entre opciones con menos transbordos o con menor distancia a pie.

2. Navegación sencilla y multifuncional

Toda la información del transporte público puede visualizarse directamente en el mapa, sin necesidad de abrir múltiples aplicaciones. De esta manera, el usuario accede de forma rápida a los datos de cada parada o recorrido, integrando en un solo entorno digital todas las herramientas necesarias para desplazarse.

3. Información de arribo de unidades

El sistema proporciona horarios planificados y actualizados, además de notificar demoras, interrupciones o desvíos del servicio. Esto mejora la previsibilidad de los traslados y permite a los pasajeros ajustar su tiempo de viaje con precisión.

4. Recorridos y mapas sin conexión

Los recorridos de cada línea pueden consultarse a partir de la parada seleccionada, y existe la posibilidad de descargar mapas para utilizarlos sin conexión a internet, una opción especialmente útil en zonas de baja cobertura o para quienes buscan reducir el consumo de datos móviles.

5. Opciones personalizadas para el usuario

El sistema contempla la comodidad de los pasajeros, ofreciendo información sobre aspectos como la accesibilidad o las condiciones a bordo. Esto permite elegir la alternativa más adecuada según las necesidades de cada persona.

6. Beneficios para agencias y planificación pública

La integración de RedTulum en Google Maps también genera ventajas institucionales. La función de tránsito de la plataforma amplía el acceso global a la información del sistema, disponible en múltiples idiomas y visible para cualquier usuario del mundo. Además, al incorporar datos sobre paradas y rutas, contribuye a una planificación participativa, donde los ciudadanos pueden involucrarse en la mejora del transporte a partir de información confiable y transparente.

