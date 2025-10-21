El Teatro del Bicentenario sopla 9 velas repletas de arte, excelencia y emoción

Pinocchio fue una de las grandes producciones que han pasado en la novena temporada del Teatro del Bicentenario.

En 2025, el Teatro del Bicentenario atraviesa su novena temporada con una programación que combina versatilidad, excelencia y una fuerte impronta creativa. El cronograma incluye importantes producciones originales y destacados artistas invitados, abarcando una amplia gama de géneros: óperas de repertorio tradicional y contemporáneo, conciertos-espectáculo, ballet y danza, teatro de prosa y teatro musical, espectáculos multi y pluridisciplinares y festivales.

Así, el Teatro del Bicentenario consolida su papel como un polo cultural vibrante que renueva cada temporada la experiencia del público sanjuanino.

Desde su apertura, el Teatro se erige como un símbolo de excelencia y orgullo sanjuanino: una obra de clase mundial donde la arquitectura, la tecnología y la acústica dialogan con la emoción. Un valioso equipo de profesionales y expertos trabaja día a día para brindar experiencias transformadoras, únicas e inolvidables.

Espacio de encuentro y proyección, el Teatro del Bicentenario transforma realidades, genera trabajo, inspira vocaciones y acerca el arte desde la accesibilidad, la innovación y la integración. Declarado Patrimonio Cultural de San Juan, es hoy un referente nacional y un sello de calidad reconocido a nivel internacional.

Grandes títulos de una temporada inolvidable

La Sala Principal vivió una temporada diversa, con espectáculos para todos los gustos. Entre los títulos más destacados se encuentran:

ALA: Elegia in tre atti – Roberta Di Mario

Rovira 100 – SONICO

Tributo a Queen – Dios Salve a la Reina

Gala Patria 2025 – Conmemoración del aniversario de la Revolución de Mayo

Volar es humano, aterrizar es divino – Enrique Piñeyro

Hilda canta Charly – Hilda Lizarazu

Pinocchio – Estreno mundial

Rockas Vivas – Miguel Mateos

20 años de carrera solista – Jorge Rojas

El Brote – Emiliano Dionisi

Festival Cuyo Contemporáneo

Come From Away – Elenco internacional

José Carreras

Ballet Estable del Teatro Colón

Hitos que marcaron el 2025

José Carreras en su gira despedida mundial

El legendario tenor José Carreras se presentó en la majestuosa Sala Principal del Teatro del Bicentenario, junto a la soprano Verónica Cangemi, en el marco de su Gira Despedida Mundial 2025. Con localidades agotadas, el público disfrutó de un espectáculo de altísimo nivel. El concierto fue dirigido por el maestro David Giménez y contó con la participación de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ.

“Carmen”: Ballet Estable del Teatro Colón con Julio Bocca

En agosto, el Ballet Estable del Teatro Colón llegó al escenario del TB con la célebre obra Carmen, de Georges Bizet, bajo la dirección artística de Julio Bocca. La presentación, realizada en el marco del centenario del Ballet Estable del Colón, constituyó un momento histórico: el TB fue el único teatro del país en recibir a la prestigiosa compañía durante esta temporada.

Concurso Internacional de Canto Lírico “Ópera Cangemi”

En octubre, San Juan fue sede de la segunda edición del Concurso Internacional de Canto Lírico “Ópera Cangemi”, ideado y liderado por la soprano Verónica Cangemi. El certamen reunió a jóvenes talentos de toda Latinoamérica y contó con jurados internacionales de prestigio, consolidando a la provincia como un referente en la formación y proyección del canto lírico, y ofreciendo a los participantes una verdadera plataforma de desarrollo internacional.

Dos estrenos mundiales de producción original

Pinocchio, de Gloria Bruni

El Teatro del Bicentenario y la Fundación Amigos del TB, con el apoyo de la Ley de Mecenazgo Cultural y el patrocinio de Señor González, protagonizaron un hito con el estreno mundial de la ópera Pinocchio, de Gloria Bruni. Presentada por primera vez en el país y en nuestro idioma, la puesta tuvo dirección artística de Eleonora Comelli y reunió a la Orquesta Sinfónica de la FFHyA-UNSJ, cantantes invitados, participantes del programa Opera Training, el Coro de Niños y Jóvenes de la UNSJ y bailarines.

La producción acercó el arte lírico a más de 6.000 estudiantes y docentes, e incorporó actividades inclusivas para personas con diversas capacidades, reafirmando el compromiso del Teatro con la accesibilidad y el derecho universal a la cultura.

Pagliacci, una producción con proyección internacional

En noviembre, el TB será escenario del estreno mundial de Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, bajo la dirección artística del maestro Eugenio Zanetti. La emblemática ópera verista cobrará nueva vida en una producción que promete convertirse en un hito de la lírica provincial, nacional e internacional.

El elenco reunirá a figuras de prestigio como el tenor ítalo-suizo Roberto Saccà, la soprano Verónica Cangemi, el barítono Mario Cassi, el bajo Hernán Iturralde y el joven tenor Joaquín Cangemi, junto a la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, el Coro Universitario de la FFHyA dirigido por Jorge Romero, y el Coro de Niños y Jóvenes de la UNSJ bajo la dirección de Jorge Fuentes. La dirección musical estará a cargo del maestro Marcelo Ayub.

Proyectos educativos: “Las aventuras de Puck”

En agosto, la Fundación Banco San Juan, a través de su programa Con la música a otra parte, se unió al Teatro del Bicentenario y a su Programa de Introducción a la Ópera para concretar una propuesta única: brindar una experiencia artística enriquecedora y transformadora a miles de estudiantes de toda la provincia.

Con idea original y producción del TB, y la participación de la Orquesta Escuela, actores, cantantes y bailarines sanjuaninos, la sala principal se colmó de niñas y niños que disfrutaron de una travesía artística inolvidable.

Polo de formación y desarrollo artístico profesional

El Teatro del Bicentenario reafirma su compromiso con la excelencia a través de programas anuales de formación artística profesional.

El Programa de Formación y Desarrollo Profesional para Bailarines, bajo la dirección de Victoria Balanza y el acompañamiento de Julia De Nardi, ofrece instancias creativas y muestras abiertas junto a reconocidos maestros nacionales e internacionales como Ana Garat, Gabriel Rodríguez, Luciana Paris, Jonatan Luján, Juan Francisco López Bubica y Carolina Mancuso.

En canto lírico, el Programa Anual de Entrenamiento para Cantantes Líricos, dirigido por Verónica Cangemi con la colaboración de Beatriz Fornabaio y María Teresa D’Amico, potencia el desarrollo profesional de jóvenes talentos.

En canto popular, los maestros Patricia Cangemi y Sebastián Narváez lideran un programa orientado a la formación técnica y artística de intérpretes, acompañando su inserción profesional.

Sala Auditórium: escenario para los artistas locales

Con una temporada colmada de propuestas para todos los públicos, la Sala Auditórium del TB se consolida como el espacio elegido por los artistas locales y regionales. Más de 60 títulos de teatro, música, danza y espectáculos multidisciplinares formaron parte de su programación.

Entre los nombres destacados se encuentran Inés Estévez, Germán Palacios, Ave Fénix con Cuerdas Paralelas y Posho Rojo, entre otros.

Suma de voluntades: un trabajo en equipo

El crecimiento del Teatro del Bicentenario es posible gracias a las alianzas estratégicas que lo convierten en un ejemplo de gestión colaborativa y compromiso colectivo.

Con el acompañamiento de grandes aliados del sector privado, organizaciones, fundaciones, sponsors y el apoyo de instituciones culturales internacionales, el Teatro del Bicentenario continúa impulsando proyectos que dejan huella en las nuevas generaciones.

Grandes aliados:

Veladero – Banco San Juan – Fundación Banco San Juan

Sponsors:

Vicuña – Glencore Pachón – Arte Pan – Naturgy – Le Plag – CEAC – La Reina

Además, el TB cuenta con el acompañamiento del Viceconsulado de Italia en Mendoza, la Embajada de Francia, el Instituto Francés, la Alianza Francesa, y la Embajada y Consulado de Alemania.

El Teatro del Bicentenario continúa consolidándose como un espacio donde la cultura y la excelencia se encuentran. Con una gestión comprometida con la creación, la formación y la inclusión, proyecta a San Juan hacia el mundo y reafirma su papel como referente artístico nacional.