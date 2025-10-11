Gala en el Teatro del Bicentenario: mirá quienes celebraron los 20 años de Veladero

Veladero conmemoró el pasado miércoles sus 20 años de presencia en San Juan con una elegante gala lírica, realizada en el Teatro del Bicentenario, junto a autoridades provinciales, directivos de la empresa y destacados invitados del ámbito cultural. Entre los asistentes se destacaron el gobernador Marcelo Orrego y el CEO de Veladero, Marcelo Álvarez, quienes compartieron la celebración junto a empleados, artistas y miembros de la comunidad. La velada formó parte del II Concurso Internacional de Canto Lírico Opera Cangemi, en el que jóvenes talentos internacionales deleitaron al público con sus interpretaciones.