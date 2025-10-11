Especial 20 años

Gala en el Teatro del Bicentenario: mirá quienes celebraron los 20 años de Veladero

Veladero conmemoró el pasado miércoles sus 20 años de presencia en San Juan con una elegante gala lírica, realizada en el Teatro del Bicentenario, junto a autoridades provinciales, directivos de la empresa y destacados invitados del ámbito cultural. Entre los asistentes se destacaron el gobernador Marcelo Orrego y el CEO de Veladero, Marcelo Álvarez, quienes compartieron la celebración junto a empleados, artistas y miembros de la comunidad. La velada formó parte del II Concurso Internacional de Canto Lírico Opera Cangemi, en el que jóvenes talentos internacionales deleitaron al público con sus interpretaciones.

Más Fotogalerías

la mina sanjuanina que puede verse en vivo las 24 horas desde cualquier lugar del mundo
Especial 20 años

La mina sanjuanina que puede verse en vivo las 24 horas desde cualquier lugar del mundo

Por Redacción Tiempo de San Juan
el historico dia en que el festejo de la mineria se traslado a la cordillera
Especial 20 años

El histórico día en que el festejo de la Minería se trasladó a la cordillera

Por Redacción Tiempo de San Juan
De los 1.389 trabajadores directos que tiene la mina de oro Veladero, hay una matriz bien diversificada entre veteranos, jovenes y mujeres.
Especial 20 años

Radiografía de altura: así es la fuerza laboral que mueve la mina de oro

Por Elizabeth Pérez

