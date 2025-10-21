martes 21 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Invitación

Una propuesta para mirar el cielo desde la Casa de Sarmiento

El próximo viernes, en el Día de la Astronomía Nacional, se realizará una actividad especial para los más chicos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este viernes se vivirá una actividad para mirar el cielo desde la Casa de Sarmiento.

Este viernes se vivirá una actividad para mirar el cielo desde la Casa de Sarmiento.

La Casa de Sarmiento organiza un evento especial para el próximo viernes 24 de octubre, jornada en la que se celebra el Día de la Astronomía Nacional. Se trata de una propuesta educativa creada junto al equipo del Complejo Astronómico El Leoncito y pensada especialmente para escuelas.

Lee además
Hay tres signos que son dinamita en la intimidad.
Lo dicen los astros

Un mimoso viaje a las estrellas: los tres signos que te hacen tocar el cielo en la intimidad
Cuándo terminan las clases en San Juan.
Para agendar

Cuándo terminan las clases en San Juan

En el marco del evento habrá charlas divulgativas, un taller de construcción de espectroscopios y una observación solar por telescopio (sujeta a condiciones climáticas favorables).

image

“Se trata de una oportunidad para acercarse al cielo desde la historia, la ciencia y la curiosidad. Actividad con inscripción previa y cupo limitado a 100 chicos”, destacaron desde el museo.

La actividad se realizará sin costo, pero se necesita inscribirse previamente al número 2645608476.

Temas
Seguí leyendo

Vuelos, hotelería y comida: los beneficios para los turistas que visiten la Fiesta Nacional del Sol 2025

Video: hicieron wheelie en una famosa diagonal de Caucete, cayeron y se hicieron virales

¿Se viene el histórico trío de conductores para la Fiesta Nacional del Sol 2025?

El pedido de una sanjuanina a la que le robaron el celular con los recuerdos de su tía fallecida: "Queremos los archivos"

"La Argentinidad", la propuesta del Ciclo de Música de Cámara que se presentará en el Auditorio Juan Victoria

Diego Villegas, el narrador de mil sentimientos bajo el sol sanjuanino

Dos sanjuaninos, ganadores de premios del Quini 6 este finde: los números de la suerte

Cómo ahorrar hasta $10.000 por mes en los pasajes de colectivo de la Red Tulum

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cuándo terminan las clases en San Juan.
Para agendar

Cuándo terminan las clases en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos
Capital

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita
Tribunales

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual
Grave

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual

Te Puede Interesar

Tres teorías y una desaparición: el juicio por Raúl Tellechea llega a su final
El Día D

Tres teorías y una desaparición: el juicio por Raúl Tellechea llega a su final

Por Luz Ochoa
Muere un hombre en medio de un partido de fútbol en Ullum
Tristeza

Muere un hombre en medio de un partido de fútbol en Ullum

Cuándo terminan las clases en San Juan.
Para agendar

Cuándo terminan las clases en San Juan

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos
Línea de tiempo

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos

Detienen al presunto autor de la amenaza de bomba contra una escuela de San Martín
UFI Genérica

Detienen al presunto autor de la amenaza de bomba contra una escuela de San Martín