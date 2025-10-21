Una propuesta para mirar el cielo desde la Casa de Sarmiento

La Casa de Sarmiento organiza un evento especial para el próximo viernes 24 de octubre, jornada en la que se celebra el Día de la Astronomía Nacional. Se trata de una propuesta educativa creada junto al equipo del Complejo Astronómico El Leoncito y pensada especialmente para escuelas.
En el marco del evento habrá charlas divulgativas, un taller de construcción de espectroscopios y una observación solar por telescopio (sujeta a condiciones climáticas favorables).
“Se trata de una oportunidad para acercarse al cielo desde la historia, la ciencia y la curiosidad. Actividad con inscripción previa y cupo limitado a 100 chicos”, destacaron desde el museo.
La actividad se realizará sin costo, pero se necesita inscribirse previamente al número 2645608476.