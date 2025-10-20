lunes 20 de octubre 2025

Conmovedor

El pedido de una sanjuanina a la que le robaron el celular con los recuerdos de su tía fallecida: "Queremos los archivos"

En un boliche, Antonella perdió el iPhone 16 en que tenía audios, fotos y videos de la mujer fallecida en un accidente. Su familia ofrece recompensa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
A una sanjuanino le robaron el teléfono en un boliche y pide recuperar sus archivos: en el guardaba todos los recuerdos de su tía fallecida. Imagen ilustrativa.

Un celular puede valer mucho más que su precio de mercado. Para Antonella, una sanjuanina de 21 años, su iPhone 16 no era sólo un aparato: era la única manera de mantenerse cerca de su tía, fallecida trágicamente en diciembre del año pasado. Pero este fin de semana, durante una fiesta de disfraces en el boliche La Salmuera, ubicado en Calle 7 y Chacabuco, en Pocito, alguien le robó el teléfono de la cartera. Desde entonces, su familia vive una verdadera pesadilla emocional.

El robo ocurrió el pasado fin de semana, y desde entonces Antonella no ha dejado de llorar. La joven guardaba en ese teléfono todas las fotos, audios, videos y mensajes que había intercambiado con su tía, la mujer de 32 años que murió repentinamente en un accidente de tránsito. Según su familia, la relación entre ambas era muy cercana y la pérdida dejó una huella profunda.

“La tía era muy cercana a ella, pasaban mucho tiempo juntas. Después del accidente, Antonella cayó en una profunda tristeza. El celular era su refugio: lo abría para escuchar su voz, leer sus mensajes, verla reír. Desde que se lo robaron, está muy angustiada”, cuenta Claudio Casivar, su hermano.

Claudio asegura que están haciendo todo lo posible para conseguir otro celular, pero lo esencial no se puede comprar: “El problema no es el teléfono, es el contenido. Ofrecemos una recompensa a quien lo tenga. Lo único que queremos es recuperar los archivos. Está en juego la salud de mi hermana”.

Por ahora, han dejado mensajes en el teléfono con la esperanza de que quien lo tenga lo encienda y responda, pero no han recibido noticias.

Raquel, otra tía de Antonella, se sumó al pedido con una súplica cargada de dolor: “No es el valor del celular, es volver a sentir que perdemos a mi hermana. Es tan triste esto, porque quien es amigo de lo ajeno no tiene idea del daño que provoca. Muchas veces lo material tiene mucha historia. Pido por favor llegar a tocar el corazón de quien lo tomó y que lo devuelva. Queremos recuperar esos recuerdos, por favor”.

La familia dejó un número de contacto para quien tenga alguna información sobre el teléfono y pueda devolver los archivos de manera anónima: 264-5842647.

