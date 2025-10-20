¿Se viene el histórico trío de conductores para la Fiesta Nacional del Sol 2025?

A menos de un mes para que se enciendan las luces del predio del Bicentenario, comienzan a definirse los rostros que acompañarán las tres noches más esperadas del calendario sanjuanino. Según pudo saber este medio a través de fuentes calificadas, la conducción principal de la Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2025 estaría a cargo del histórico trío compuesto por Marcela Podda , Jorge Pascual Recabarren y Gustavo Toledano , tres figuras que ya dejaron su sello en la última edición.

En 2024, los tres comunicadores compartieron escenario con distintos colegas en cada jornada. Así fue el esquema de la pasada edición:

Jueves 31 de octubre: Podda, Toledano, Recabarren y Lito García.

Viernes 1 de noviembre: Podda, Toledano, Recabarren, Lito García y Leo Polegritti.

Sábado 2 de noviembre: Podda, Toledano, Recabarren, Lito García y Silvina Sánchez.

Hasta el momento, no trascendió si este año el trío será acompañado por otros conductores o si volverán a ser los únicos anfitriones del escenario principal. Tampoco hubo expresiones públicas de ninguno de los tres -ni en redes sociales ni a través de los medios en los que trabajan-, por lo que la expectativa crece a medida que se acerca la fiesta.

Leo Polegritti, una ausencia confirmada

Uno de los nombres que no estará este año es Leo Polegritti, quien el pasado fin de semana confirmó su decisión de bajarse de la conducción de la FNS 2025.

“Tomé la difícil decisión de bajarme de la FNS. Era algo que venía pensando desde hace mucho. Sentí que llegó el momento de dar un paso al costado y darle lugar a otras personas”, expresó en un mensaje que publicó en redes sociales.

El conductor también aprovechó para destacar a las nuevas generaciones de comunicadores, mencionando a Fos Moyano y El Luquitas (Lucas Vega) como ejemplos del formato de streaming y comunicación digital que hoy marca tendencia.

“Yo me pude abrir paso para estar dos años consecutivos en el escenario principal de la fiesta más grande de San Juan y eso lo voy a recordar siempre. Pero hoy me voy por la puerta grande”, cerró.

Lo que ya está confirmado para la FNS 2025

La edición de este año se celebrará los días 20, 21 y 22 de noviembre, bajo el lema “San Juan, mi tierra querida”, un homenaje a las raíces y la identidad provincial.

El evento mantendrá su formato festivalero en el Estadio San Juan del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, combinando espectáculos nacionales, feria gastronómica y emprendimientos locales.

Además, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte ya confirmó la grilla de artistas nacionales, la venta de entradas a través de Autoentrada y los beneficios especiales para jubilados y personas con discapacidad.

Aún restan definirse algunos detalles, como el guion del espectáculo central, la programación de artistas locales en los escenarios alternativos y los operativos finales de transporte y seguridad.