Dos sanjuaninos, ganadores de premios del Quini 6 este finde: los números de la suerte

El sorteo de este domingo 19 de octubre del Quini 6, llegó con suerte para dos sanjuaninos. Es que, ambos se alzaron con premios de distintas modalidades del juego de azar, según informaron desde la Caja de Acción Social de la provincia.

El primero de los ganadores del sorteo Número 3314, se quedó con un premio de $1.790.926 al acertar cinco números de la modalidad Segunda Vuelta. En este caso, coincidieron los números 06 21 26 33 44 y al apostador sólo le faltó el 14 para ganar el premio completo. La boleta fue vendida en la Agencia 082 de Capital.

image

El otro afortunado también acertó cinco cifras, pero en este caso, de la modalidad Tradicional. El apostador se quedó con un premio de $1.406.529 con los números 00 14 17 21 43, en este caso sólo le faltó el 13 para ganar el premio mayor. Cabe tener en cuenta que este ticket fue vendido en la Agencia 157, ubicada en Chimbas.

image

En ambos casos, los sanjuaninos tienen tiempo hasta el próximo 3 de noviembre para presentar su boleta ganadora y cobrar el premio.