viernes 17 de octubre 2025

Los deportistas sanjuaninos que son virales por un divertido video

Jugadores del fútbol y del hockey sanjuanino protagonizaron un divertido e ingenioso video en redes sociales para atraer clientes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Deportistas sanjuaninos virales.

Un grupo de deportistas sanjuaninos se prendió a la moda de los videos virales y causaron furor con una producción tan divertida como ingeniosa. Fútbol, hockey sobre patines y mucha creatividad se unieron para promocionar un comercio local. El video.

Fabián Carrizo, central y capitán de Colón Juniors, se juntó con los hermanos Juan y Emiliano Sastre -jugadores de hockey sobre patines del mismo club- y con José Femenía, futbolista de Minero, para mostrar otra faceta fuera del deporte.

El video, que ya circula en Instagram, muestra a los deportistas en una escena descontracturada, apelando al humor popular y a situaciones cotidianas, todo con un claro objetivo: atraer clientes al local comercial que tienen ubicado sobre calle Matías Zavalla.

El video:

Temas
