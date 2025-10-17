Los deportistas sanjuaninos que son virales por un divertido video

El video, que ya circula en Instagram, muestra a los deportistas en una escena descontracturada, apelando al humor popular y a situaciones cotidianas, todo con un claro objetivo: atraer clientes al local comercial que tienen ubicado sobre calle Matías Zavalla.

