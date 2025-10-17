Modificación del tránsito en Capital por la caminata "Juntas contra el cáncer de mama"

Se viene una nueva edición de la maratón contra el cáncer del mama por las calles de San Juan.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, junto a la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, informan a los vecinos que este sábado 18 de octubre, entre las 8:00 y las 14:00 horas, se realizarán cortes y modificaciones en el tránsito debido a la maratón “Juntas contra el cáncer de mama”, organizada por la Fundación Sanatorio Argentino con el acompañamiento del Gobierno de San Juan.

Este evento , que busca promover la concientización y prevención del cáncer de mama en el marco del Mes Rosa, tendrá su punto de partida en el Estadio Aldo Cantoni a las 11:00 horas.

El circuito previsto recorrerá las siguientes calles:

Urquiza, 25 de Mayo, Las Heras, San Luis, Av. Alem y Av. Libertador (en dirección a Urquiza).

El trayecto iniciará desde el Estadio Aldo Cantoni, avanzando hacia el norte por Urquiza hasta 25 de Mayo; continuará hacia el este hasta calle Alem, donde girará hacia San Luis, para luego dirigirse al oeste por calle España. Desde allí tomará Libertador hasta conectar nuevamente con Urquiza, finalizando el recorrido en el punto de partida.

Por tal motivo, se solicita a los conductores y vecinos planificar sus desplazamientos con anticipación y considerar rutas alternativas durante el desarrollo del evento.

Además, se recomienda respetar las indicaciones del personal de tránsito y seguridad, que estará presente en los distintos sectores del circuito para garantizar la seguridad vial y el normal desarrollo de la jornada.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan agradecen la comprensión y colaboración de todos los ciudadanos ante esta actividad solidaria que busca generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.