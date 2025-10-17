viernes 17 de octubre 2025

Tomá nota

Maratón, básquet y el arranque del Regional Amateur: así será la agenda del fin de semana

Entre el viernes 17 y el domingo 19 de octubre las competencias deportivas varían entre caminatas, maratones, karting, fútbol, rugby, hockey sobre patines, básquet, ciclismo, entre otros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La agenda deportiva.

La agenda deportiva.

Durante el fin de semana del viernes 17 y el domingo 19 de octubre, en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. Todas ellas estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

Marareciclón

Este viernes 17 se celebrará una nueva edición de la propuesta, abierta a toda la familia, que une la actividad física con el cuidado del medio ambiente. La actividad será de 15 a 19 horas, en el Parque de Mayo, a metros del estadio cubierto Aldo Cantoni. Organiza la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas, perteneciente al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Caminata de Concientización sobre el Cáncer de Mama

La 13° edición se llevará a cabo este sábado 18, con largada a partir de las 11 horas (acreditaciones y entrega de remeras a las 8:30), en las puertas del Aldo Cantoni. La caminata es abierta, gratuita y solidaria; iniciará y finalizará frente al estadio cubierto. La distancia a recorrer será de 3 kilómetros. Es un trabajo en conjunto del Gobierno de San Juan con Fundación Sanatorio Argentino.

Cortes de tránsito.

Por la tarde, desde las 19 horas, se llevará a cabo el ‘Modo Activate – Mamá’, con actividades de baile y stands varios, en Plaza Cura Brochero, Rawson.

Maratón de Gendarmería

El domingo 19 se celebrará una nueva edición de la competencia organizada por Escuadrón Núcleo San Juan de Gendarmería Nacional, ubicado en Marquesado, Rivadavia. La largada será a las 7:30 horas (RIM 22); y las distancias serán tres: 3K, 10K y 15K.

Karting

Este domingo 19 se disputará una nueva fecha del campeonato sanjuanino. La actividad se celebrará en La Pista Kart, Pocito, con las finales desde las 13 horas. Las categorías participantes serán Escuelita, Promocional, 110 centímetros cúbicos, Súper 4 tiempos, Rotax y Máster. El evento contará con la fiscalización de la Federación local y apoyo del Gobierno provincial.

Ciclismo

Libres y Máster: este sábado 18, con largada a las 16 horas, se llevará a cabo una nueva competencia. El circuito homenaje a Manuel Morales comenzará en calle Alfonso XIII, entre calles 10 y 11.

Federación Ciclista Sanjuanina: el cierre de la temporada Critérium será este sábado 18, desde las 15 horas, en El Pinar, Rivadavia, con organización de Club Ciclista Alvear.

Hockey sobre patines

Superliga Masculina, Superliga Femenina y Copa Nacional

Este fin de semana comenzarán a disputarse las finales de las tres competencias más importantes del país a nivel de clubes. La buena noticia para la provincia es que los seis equipos finalistas son sanjuaninos. El estadio cubierto Aldo Cantoni será una de las sedes.

Novedad: Prensa del Comité Nacional Técnico de hockey sobre patines informó que el tercer partido (eventual) de Superliga Femenina se adelantó para el martes 21, a las 21:30 en Social.

Fútbol

Torneo Regional Federal Amateur 2025-2026

Once equipos masculinos de la provincia comenzarán este fin de semana su camino en la competencia, cuarta categoría del fútbol argentino. La primera fecha se disputará entre el sábado 18 y domingo 19 de octubre. Los cuatro mejores equipos del país ascenderán al Torneo Federal A 2026.

Más información en el siguiente enlace.

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Masculino: programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025.

Viernes 17

Árbol Verde vs. Carpintería.

Sábado 18

Sp. 9 de Julio vs. Peñarol

Juventud Zondina vs. Sp. Rivadavia.

Marquesado vs. Sarmiento de Zonda.

Martes 21

Aberastain vs. López Peláez.

Miércoles 22

Villa Obrera vs. Desamparados. (Cancha: Centenario Olímpico).

Alianza vs. San Lorenzo de Ullúm.

Unión de Villa Krause vs. Atenas (Primera División: 21:30 horas).

Jueves 23

Colón Junior vs. Minero.

Horarios de partidos: Cuarta División 14:30 horas y Primera División 17 horas.

Segunda División – Masculino: programación de la fecha 9 de Zona Ascenso y Zona Reválida.

Viernes 17

Fiorito vs. San Damián

Los Pumas vs. Villa Hipódromo en López Peláez.

Sábado 18

Juventud Ullunera vs. Juventud Unida (Cuarta División 9:30 y Primera División 11:30)

Sp. Picón vs. Punteto.

San Agustín vs. Huarpes en Centenario Olímpico.

Defensores de Los Andes vs. Juventud Rivera.

Defensores de Argentinos vs. Rawson Junior en Fiorito.

Recabarren vs. Villa Ibáñez.

El Globo vs. Libertad Juvenil.

Del Bono vs. Centenario Olímpico.

Horarios de partidos: Cuarta División 14 horas y Primera División 16:30 horas.

Primera División - Femenino: programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025.

Viernes 17

Trinidad vs. Atenas (Cuarta División 14:00 - Primera División 15:30 horas)

Universidad vs. Palermo (19 horas - 20:30 horas)

Sábado 18

Villa Obrera vs. Minero (15:00 horas - 17:00 horas)

Domingo 19

9 de Julio vs. Alianza (9:30 horas - 11 horas)

Lunes 20

Rivadavia vs. San Martín (15:30 horas - 17:00 horas)

A confirmar programación: Colón Junior vs. Desamparados.

Futsal

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Masculino: resultados y partidos de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.

Jueves 16

La Gloria 8-1 San Ricardo (6-1)

Mercedario 2-1 Sindicato Empleados de Comercio (4-4)

Marquesado 7-5 Hualilán (3-5)

Defensores 8-1 Villa Porres (7-1)

Alianza 5-0 Unión de Villa Krause (2-5)

Krause 3-8 Desamparados (6-2).

Viernes 17

Barrio CGT Rawson vs. Barrios de Pie.

Las Águilas vs. Barrio Rivadavia

Horarios de partidos: Reserva 21 horas y Primera 22 horas.

Básquet

Federación de Básquetbol de San Juan

Nivel 1 – Masculino: resultados y programación de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025.

Jueves 16

Ausonia 77-66 Hispano

Urquiza 68-66 Inca Huasi

Lanteri 76-64 Estrella

Viernes 17

22:15 | Del Bono vs. Unión Vecinal de Trinidad

Sábado 18

21:00 | Jáchal vs. Universidad.

Nivel 1 – Femenino: programación de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025.

Sábado 18

17:30 | Jáchal BC vs. Sanjuanino Junior.

Postergado: Del Bono vs. Universidad.

Martes 21

21:30 | Unión Vecinal de Trinidad vs. Urquiza

22:30 | Estrella vs. Lanteri.

Libre: Universidad Azul.

Rugby

Unión Sanjuanina de Rugby

Torneo Femenino: la tercera fecha del campeonato en la modalidad ten (10 jugadoras por equipo) se celebrará este viernes 17, desde las 20:30 horas, en el anexo del Sporting Alfiles, en La Bebida, Rivadavia. Participarán Alfiles, Huazihul, Zorros y Jockey.

Torneo Desarrollo Masculino: la tercera fecha del campeonato en la modalidad ten (10 jugadores por equipo) se celebrará este viernes 17, desde las 21 horas, en el Polideportivo Jesús Morales, Pocito. Participarán Zorros, Cóndor de Jáchal, Pocito, Caucete y Angaco.

Unión de Rugby de Cuyo

Copa Oro: programación para los equipos sanjuaninos de la segunda fecha del Final Four.

Sábado 18

15:30 | Universidad vs. Liceo en Anexo UNSJ en Pocito.

15:30 | Mendoza Rugby vs. San Juan Rugby Club.

Copa Plata: programación para los equipos sanjuaninos de la segunda fecha del Final Four.

Sábado 18

14:00 | Zona B | Tacurú vs. Jockey en San Martín, Mendoza.

15:30 | Zona B | Banco vs. Alfiles en Mendoza.

La semana pasada, Huazihul adelantó su partido y venció de local a Universitario de Mendoza por 41 a 28.

