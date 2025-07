Entre tries y triples: Benjamín Yapur, el sanjuanino que brilla en el rugby y el básquet

El episodio de ALMATEUR lo muestra entrenando, compitiendo y reflexionando sobre lo que cada deporte le aporta. “El rugby me da valores como el respeto, el compañerismo. El básquet me da adrenalina, pasión. En la cancha se siente más la hinchada”, dice, mientras describe la intensidad con la que se vive un partido en un estadio cerrado.

Su historia comenzó de la mano de su papá, quien también practicó ambos deportes. “Primero empecé con el rugby, pero después me enganché mucho con el básquet. Lo dejé por un tiempo, hasta que en 2024 volví con todo al rugby”, cuenta.

El regreso no fue casual. Tras ganar la U13 en básquet, el nivel de competencia bajó y buscó nuevos desafíos. El rugby lo atrapó otra vez y encontró en su grupo de amigos, muchos conocidos por la familia, una motivación extra. Desde entonces, entrena tres veces por semana, suma gimnasio y viaja por todo Cuyo compitiendo.

Pero su vínculo con el básquet nunca se rompió. “Juego de base o escolta, pero fui hasta pivot, según lo que necesite el equipo”, explica. Aunque durante el primer semestre priorizó el rugby, promete que en esta segunda parte del año estará más presente en las canchas.

Benjamín también recuerda un momento clave en su aprendizaje: una sentadilla fallida en el gimnasio que lo hizo reflexionar sobre la importancia de no apurarse. “Cada peso con su tiempo”, resume con madurez.

A los 1,79 metros y con una agenda llena, Benjamín demuestra que no hace falta elegir si se tiene la energía y la convicción para sostener ambos caminos. Su historia es un ejemplo más del talento juvenil que late en el deporte sanjuanino.

