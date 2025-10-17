viernes 17 de octubre 2025

Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 17mo en la qualy de la Sprint de Austin

El piloto argentino, luego de terminar 16º en la FP1, quedó 17º en la clasificación para la Sprint del sábado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Franco Colapínto corrió en Austin.

Franco Colapínto corrió en Austin.

La temporada 2025 de la Fórmula 1 volvió a la acción en el Gran Premio de Estados Unidos, que será la 19ª jornada del año, luego del triunfo de George Russell en Singapur y el 16º puesto de Franco Colapinto con el equipo de Alpine. Tras el 16ª lugar el argentino en la FP1, el argentino quedó 17ª en la clasificación para la carrera Sprint del GP de Austin.

El bonaerense de 22 años realizó dos intentos de vuelta rápida. En el primero, estuvo lejos de una performance ideal y quedó muy lejos respecto de sus competidores. En el segundo giro, mejoró mucho su tiempo, pero quedó a una décima de su compañero francés Pierre Gasly, quien terminó decimoquinto y avanzó a la segunda etapa.

Por otra parte, también fueron eliminados de competencia: Gabriel Bortoleto (Sauber, 20), Esteban (Ocon, 19), Yuki Tsunoda (Red Bull Racing, 18), Oliver Bearman (Haas, 16). En contrapartida, el australiano Oscar Piastri (McLaren) fue el más veloz de la prueba.

En la siguiente etapa, quedaron en el camino: Liam Lawson (Racing Bulls, 15), Lance Stroll (Aston Martin, 14), Pierre Gasly (Alpine, 13), Isaac Hadjar (Racing Bulls, 12) y Kimi Antonelli (Mercedes, 11).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1979307059360178542?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1979307059360178542%7Ctwgr%5Ebe44ec79e8a5362cf0b3bb633aff1e2cd9280141%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Fautomovilismo%2Ff1-horarios-de-colapinto-en-las-practicas-libres-del-gp-de-estados-unidos-y-donde-ver-id692385.html&partner=&hide_thread=false

