Liga Universitaria: Otro Equipo sube a la cima de la A, mientras que en la B y C la pelea por el ascenso está al rojo vivo

La temporada 2025 de la Liga Universitaria empieza a acercarse a su final y la emoción aumenta en las canchas del Centro Deportivo El Palomar.

El pasado fin de semana tanto la cancha grande de fútbol como la de rugby fueron escenario de una nueva doble jornada en la que los resultados terminaron provocando ciertas alteraciones en las respectivas clasificaciones.

En la A hay un nuevo líder: Otro Equipo, que goleó por 5-0 a Unión Penosa y aprovechó a la perfección el empate de San Birrence (0-0 con Brujas) para arrebatarle la primera posición en la tabla.

Constructores, que se impuso por 2-0 a Celtic también recortó distancias y ahora se ubica a dos puntos del nuevo puntero.

Donde ya empezó la instancia final fue en la B, en la que la primera jornada de la fase campeonato dejó como líder a Fabulosos en la Zona A y Necaxa y Mavericks en la B.

Mientras que, en la C, Agrimensura (2-1 a Inter), Tablada (3-0 a Talleres) y Newcauce (2-0 a Mesa Chica) hicieron muy bien los deberes y siguen ubicados en la primera, segunda y tercera posición, respectivamente.

Por el Día de la Madre que se celebra el domingo no habrá actividad, provocando que solo se disputen los encuentros de la A correspondientes a la fecha 17° .