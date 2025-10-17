viernes 17 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Temporada 2025

Liga Universitaria: Otro Equipo sube a la cima de la A, mientras que en la B y C la pelea por el ascenso está al rojo vivo

Las canchas del Complejo Deportivo El Palomar volvieron a contar con la actividad de las tres categorías. Este finde, al ser el Día de la Madre el domingo, solo se jugará el sábado

Por Jorge Balmaceda Bucci
La Liga Universitaria empieza a entrar en tiempo de definiciones.

La Liga Universitaria empieza a entrar en tiempo de definiciones.

La temporada 2025 de la Liga Universitaria empieza a acercarse a su final y la emoción aumenta en las canchas del Centro Deportivo El Palomar.

Lee además
La Liga Universitaria 2025 se encamina hacia la instancia de definiciones.
Temporada 2025

Liga Universitaria: San Birrence golea y renueva su ilusión hacia el bicampeonato
Claudio Úbeda, entrenador de Boca Juniors.
Mundo xeneize

La primera lista de Claudio Úbeda en Boca Juniors: el futbolista que vuelve tras 9 partidos y las bajas

El pasado fin de semana tanto la cancha grande de fútbol como la de rugby fueron escenario de una nueva doble jornada en la que los resultados terminaron provocando ciertas alteraciones en las respectivas clasificaciones.

En la A hay un nuevo líder: Otro Equipo, que goleó por 5-0 a Unión Penosa y aprovechó a la perfección el empate de San Birrence (0-0 con Brujas) para arrebatarle la primera posición en la tabla.

Constructores, que se impuso por 2-0 a Celtic también recortó distancias y ahora se ubica a dos puntos del nuevo puntero.

Donde ya empezó la instancia final fue en la B, en la que la primera jornada de la fase campeonato dejó como líder a Fabulosos en la Zona A y Necaxa y Mavericks en la B.

Mientras que, en la C, Agrimensura (2-1 a Inter), Tablada (3-0 a Talleres) y Newcauce (2-0 a Mesa Chica) hicieron muy bien los deberes y siguen ubicados en la primera, segunda y tercera posición, respectivamente.

Por el Día de la Madre que se celebra el domingo no habrá actividad, provocando que solo se disputen los encuentros de la A correspondientes a la fecha 17° .

Temas
Seguí leyendo

Lionel Scaloni le sacó un récord al Coco Basile en la Selección Argentina: de qué se trata

Modificación del tránsito en Capital por la caminata "Juntas contra el cáncer de mama"

Día, horario y sede confirmados: River jugará ante Independiente Rivadavia en Córdoba por la semifinal de la Copa Argentina

Éstos son los 10 jugadores mejores pagos de 2025: qué lugar ocupa Messi

Desamparados sumó un arquero de jerarquía para el plantel del Regional Amateur

Mariana Aguilera, psicóloga y la guía de los deportistas sanjuaninos en la salud mental

A 21 años del debut de Lionel Messi en el fútbol profesional: zurda mágica, dorsal 30 y una era llena de historia

¡El Clásico se quedó en Mendoza! la Reserva de San Martín fue goleado por Godoy Cruz en el predio Coquimbito

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
estos son los 10 jugadores mejores pagos de 2025: que lugar ocupa messi
Según Forbes

Éstos son los 10 jugadores mejores pagos de 2025: qué lugar ocupa Messi

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan
El clima

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: Urgente, se ha vuelto loco video
Video

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: "Urgente, se ha vuelto loco"

La suboficial Claudia Brizuela.
Caso cerrado

Desligaron definitivamente a la instructora del Servicio Penitenciario Provincial acusada de lesionar a una aspirante en una práctica

En La Serena y Coquimbo, los precios tientan a los sanjuaninos: cuánto se ahorra en ropa y calzado. video
Tiempo en Chile

Los precios en La Serena: cuánto cuestan las zapatillas y la ropa, ¿y convienen para los sanjuaninos?

Crimen de Emir: uno a uno, estos son los sospechosos de ejecutar el tiro mortal
Tribunales

Crimen de Emir: uno a uno, estos son los sospechosos de ejecutar el tiro mortal

Te Puede Interesar

En San Juan se realizarán mamografías gratis sin pedido médico, apuntando al diagnóstico preventivo de cáncer de mama
Gran apuesta

En San Juan se realizarán mamografías gratis sin pedido médico, apuntando al diagnóstico preventivo de cáncer de mama

Por Celeste Roco Navea
Crimen de Emir: uno a uno, estos son los sospechosos de ejecutar el tiro mortal
Tribunales

Crimen de Emir: uno a uno, estos son los sospechosos de ejecutar el tiro mortal

San Juan compra equipamiento para mejorar la comunicación en el Paso de Agua Negra
Preparativos

San Juan compra equipamiento para mejorar la comunicación en el Paso de Agua Negra

Desde el Ministerio de Educación emitieron un comunicado sobre su accionar tras el caso del alumno que ingresó con un arma de aire comprido a un colegio y otro hecho similar.
Comunicado

Alumno con un arma en una famosa escuela privada de San Juan: qué dijo el Ministerio de Educación

Se entregó el Gabriel Orostizaga, el 8vo sospechoso por el crimen de Emir Barboza.
Este viernes

Crimen de Emir Barboza: se entregó el octavo sospechoso