Lionel Scaloni le sacó un récord al Coco Basile en la Selección Argentina: de qué se trata

Las victorias sobre Venezuela y Puerto Rico en la reciente fecha FIFA no solo engrosaron los excelentes números que ostenta Lionel Scaloni desde que es el entrenador de la Selección Argentina sino que, además, le permitió superar a Alfio Basile en un rubro muy particular , más allá de que todavía se encuentra lejos del primer lugar.

Es que el de Pujato se convirtió en el segundo técnico que más jugadores convocó en la historia del conjunto albiceleste con 125, superado sólo por Guillermo Stábile. En el camino dejó al “Coco” Basile , que había llamado a 121 y quien fuera el DT entre 1991-1994 y 2006-2008.

Más allá de esto, Scaloni está muy lejos de Stábile, quien le dio lugar a 189 futbolistas en casi 20 años al de la Selección Argentina. El goleador de la Copa del Mundo de 1930 la dirigió en dos períodos: 1941-1959 y 1960-1961. Entre sus nueve títulos en el cargo, destacan seis Copa América. Además, es el único que logró ganarla tres veces seguidas (1945, 1946 y 1947).

Claro que, a favor del actual entrenador, está en el cargo luego del penoso Mundial Rusia 2018. Se puso al frente del equipo de forma interina, pero tras una seguidilla de buenos resultados, y con una AFA en crisis que parecía no tener rumbo, se asentó como entrenador del equipo, incluso ante las críticas de la gente que no entendía como alguien sin experiencia podía salvar a un grupo que atravesaba una situación tan complicada.

FUENTE: Crónica