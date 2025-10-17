Un hombre hurtó un bolso de camisetas y pelotas de un club sanjuanino de futsal

El Club Defensores de Argentinos de Futsal vive horas de incertidumbre y angustia. En las últimas horas, la institución sanjuanina denunció públicamente la pérdida de un bolso negro con un juego completo de camisetas oficiales y pelotas, elementos fundamentales para la participación del equipo en el torneo local. Más allá de eso, las cámaras tomaron el momento exacto en el que un hombre hurtó y se llevó el bolso de materiales.

El hurto en el Código Penal argentino está regulado por el artículo 162, que lo define como el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble ajena, sin violencia ni fuerza en las cosas

El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Lamadrid y Pueyrredón, en Santa Lucía, y ya cuentan con registros de cámaras de seguridad que captaron el momento en que un hombre vestido con chaleco reflectivo, se lleva el bolso.

En diálogo con Tiempo de San Juan, el presidente del club, Hernán Álvarez, explicó que dentro del bolso no solo estaban las camisetas oficiales del plantel, sino también pelotas Nassau blancas y Goalty, utilizadas habitualmente en los entrenamientos y partidos.

Ante esta situación, el presidente también solicitó la colaboración de todos los sanjuaninos para difundir lo sucedido y estar atentos ante cualquier intento de venta del material en redes o sitios de compraventa.

"Si alguien ve que están ofreciendo camisetas del club o pelotas de ese tipo por internet, les pedimos por favor que no las compren y que se comuniquen de inmediato con nosotros", agregó el máximo dirigente del club Defensores.

Además, Álvarez compartió con Tiempo de San Juan el video del momento en el que un hombre, con chaleco reflectivo, se lleva el bolso. Las imágenes ya fueron puestas a disposición para colaborar con la búsqueda y recuperación de los materiales. La denuncia fue radicada en la Comisaría 29na.

El video:

