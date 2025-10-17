Éstos son los 10 jugadores mejores pagos de 2025: qué lugar ocupa Messi

Forbes publicó su clásico ranking anual con los futbolistas mejor pagados del planeta en 2025. Pasan los años, cambian las ligas y aparecen nuevas estrellas, pero hay algo que no se mueve y siempre se repite: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siguen siendo los que más ingresos generan en el mundo del fútbol.

Según reveló la prestigiosa revista estadounidense, el Bicho encabeza la lista por sexta temporada consecutiva, con un ingreso total de 239,5 millones de euros. Su contrato y millonario contrato con el Al Nassr representa la mayor parte de esa cifra, aunque los acuerdos con marcas como Nike y Binance emplean la otra parte de la fortuna. Si bien el portugués de 40 años bajó unos millones respecto del año pasado, continúa muy por encima del resto.

Ya en segundo lugar, y muy lejos de Ronaldo en cuanto a lo económico, aparece Lionel Messi. El 10 de Inter Miami y la Selección argentina sumó 111 millones de euros, repartidos casi en partes iguales entre lo que gana en el equipo estadounidense y lo que recibe por su imagen. Incluso, Forbes asegura que los ingresos publicitarios de la Pulga superan a los deportivos.

El podio de este ranking lo cierra Karim Benzema, el delantero francés del Al Ittihad de Arabia Saudita, con 89 millones. Además, lo siguen Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Jr., Mohamed Salah, Sadio Mané, Jude Bellingham y Lamine Yamal, que con apenas 18 años cerró el top 10 con 37 millones.

El dato más curioso es que solo tres jugadores del top pertenecen a clubes europeos: el resto, se dividen entre la Saudi Pro League y la MLS, lo que demuestra el gran poderío económico de esos países en el mundo del fútbol desde hace ya unos años.

