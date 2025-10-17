viernes 17 de octubre 2025

Dos ex jugadores de Los Pumas le enviaron un mensaje motivacional a un club sanjuanino

La institución sanjuanina de rugby recibió un mensaje sorpresa de dos glorias que vistieron la camiseta de la Selección Argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ex Los Pumas saludaron a un club sanjuanino.

Hay gestos que valen más que mil palabras. Y hay palabras que, cuando vienen de referentes de verdad, llegan hondo, despiertan orgullo y te llenan el pecho. Eso es lo que sintieron los chicos de la M17 de Huazihul cuando recibieron el aliento de dos emblemas de dos ex Pumas: Agustín Creevy y Leonardo Senatore.

Foto: Cuarto Tiempo.
Sin margen de error

Jockey quiere recuperarse ante Tacurú en un duelo clave por la clasificación
Deportistas sanjuaninos virales.
Los deportistas sanjuaninos que son virales por un divertido video

Las viejas glorias de Los Pumas no dudaron en sumarse al envión anímico de este equipo que se metió en la final de la Copa de Plata. Pero más allá del resultado o el rival de turno, el verdadero triunfo está en lo que se vive dentro del grupo: unión, compromiso y ese fuego sagrado que se forja en cada entrenamiento, en cada abrazo después del esfuerzo compartido.

"El Cacique sabe de batallas", decía el mensaje que acompaña la arenga. Y vaya si lo sabe. Porque esta categoría viene creciendo desde abajo y paso a paso. Hoy, esos sueños se alimentan también de las palabras de dos tipos que supieron defender con el alma la celeste y blanca.

Captura de pantalla 2025-10-17 160247

El video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Dos ex jugadores de Los Pumas le enviaron un mensaje motivacional a un club sanjuanino Hay gestos que valen más que mil palabras y despiertan orgullo y te llenan el pecho. Eso es lo que sintieron los chicos de la M17 de Huazihul, cuando recibieron el aliento de dos emblemas de dos ex Pumas: Agustín Creevy y Leonardo Senatore. Las viejas glorias de Los Pumas no dudaron en sumarse al envión anímico de este equipo que se metió en la final de la Copa de Plata. Pero más allá del resultado o el rival de turno, el verdadero triunfo está en lo que se vive dentro del grupo. Más detalles en @tiempodesanjuan #saludo #sorpresa #rugby #lospumas #tiempodesanjuan"
