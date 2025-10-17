Dos ex jugadores de Los Pumas le enviaron un mensaje motivacional a un club sanjuanino

"El Cacique sabe de batallas", decía el mensaje que acompaña la arenga. Y vaya si lo sabe. Porque esta categoría viene creciendo desde abajo y paso a paso. Hoy, esos sueños se alimentan también de las palabras de dos tipos que supieron defender con el alma la celeste y blanca.

