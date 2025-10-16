jueves 16 de octubre 2025

Sin margen de error

Jockey quiere recuperarse ante Tacurú en un duelo clave por la clasificación

Tras la caída frente a Alfiles en el arranque del Final Four, el Caballino intentará volver al triunfo este sábado en Mendoza para mantenerse en la pelea por la reválida de la Copa de Plata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Cuarto Tiempo.

El Jockey Club de Rivadavia se prepara para un partido determinante en su camino dentro del Final Four de la Copa de Plata del Regional Cuyano. Después del traspié sufrido ante Alfiles el pasado domingo, el conjunto sanjuanino buscará reencontrarse con la victoria cuando visite a Tacurú este sábado desde las 14.

El duelo anterior dejó un sabor amargo en Rivadavia. El Caballino había comenzado con gran ritmo y dominio, imponiéndose por 11 a 0 en el primer tiempo gracias al orden y la eficacia mostrados en ataque. Sin embargo, en la segunda mitad el rival ajustó su planteo y logró revertir el marcador, quedándose con un triunfo por 20 a 11.

A pesar de la derrota, el equipo sanjuanino se mantiene como líder de la Zona B con 20 puntos, aunque ahora la diferencia es más ajustada y cada fecha adquiere una relevancia decisiva. Tacurú llega con confianza tras superar a Banco por 55 a 15, lo que convierte el encuentro en un desafío exigente para los dirigidos por Rivadavia.

El plantel trabajó durante la semana enfocado en corregir errores y reforzar la intensidad para sostener su rendimiento durante los ochenta minutos. La visita a Mendoza será una oportunidad para recuperar terreno y reafirmar las aspiraciones de clasificación.

Jockey afrontará este nuevo compromiso con la convicción de que aún depende de sí mismo. Una victoria en suelo mendocino le permitiría seguir en carrera por la reválida y mantener vivas las ilusiones de avanzar hacia la Copa de Oro.

