viernes 17 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mundo xeneize

La primera lista de Claudio Úbeda en Boca Juniors: el futbolista que vuelve tras 9 partidos y las bajas

El ayudante de campo de Miguel Russo tendrá su estreno como DT principal mañana ante Belgrano de Córdoba en la Bombonera

Por Redacción Tiempo de San Juan
Claudio Úbeda, entrenador de Boca Juniors.

Claudio Úbeda, entrenador de Boca Juniors.

La decisión de la directiva de Boca Juniors de mantener sin cambios el cuerpo técnico tras la partida de Miguel Ángel Russo marca el inicio de una nueva etapa para el club, que este sábado enfrentará a Belgrano de Córdoba en La Bombonera bajo la conducción de Claudio Úbeda. La dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, optó por ratificar la confianza en el grupo de trabajo que acompañó a Russo, descartando la incorporación de nuevos integrantes y apostando por la continuidad hasta el cierre de la temporada. El DT ya publicó su primera a de convocados.

Lee además
La Liga Universitaria empieza a entrar en tiempo de definiciones.
Temporada 2025

Liga Universitaria: Otro Equipo sube a la cima de la A, mientras que en la B y C la pelea por el ascenso está al rojo vivo
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.
Enrachado

Lionel Scaloni le sacó un récord al Coco Basile en la Selección Argentina: de qué se trata

El próximo compromiso de Boca Juniors será el sábado 18 de octubre a las 18, luego de la postergación del encuentro ante Barracas Central que debía disputarse en el estadio Claudio Chiqui Tapia. El equipo llega tras una contundente victoria por 5-0 frente a Newell’s en La Bombonera, resultado que refuerza la idea de Úbeda de realizar los mínimos ajustes posibles en la alineación titular. El entrenador, que ya dirigió al equipo en los partidos ante Newell’s y Defensa y Justicia, asume ahora la plena responsabilidad de la planificación técnica y táctica.

La principal novedad en la formación será la ausencia de Alan Velasco, quien sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Según informó el club, esta lesión obligó al futbolista a utilizar una bota ortopédica durante el velatorio de Miguel Russo y lo dejará fuera de las canchas por lo que resta del año. En su lugar, el chileno Carlos Palacios, ya recuperado de una distensión en el músculo pectíneo izquierdo, ocupará un lugar en el once inicial. La intención original era que Palacios sumara minutos ante Barracas Central, pero la reprogramación del calendario le permitirá regresar directamente como titular.

En cuanto a Edinson Cavani, la otra sensible baja, continuará marginado debido a un desgarro en el psoas derecho que lo apartó de los últimos tres partidos oficiales. El Matador había encadenado ocho presencias consecutivas antes de la lesión y ahora el objetivo es que alcance su mejor forma física para el Superclásico ante River Plate, programado para el domingo 9 de noviembre en La Bombonera. El plan contempla que Cavani disponga de dos partidos previos —frente a Barracas Central y Estudiantes de La Plata— para recuperar ritmo de competencia.

Por otra parte, uno de los futbolistas que había sido borrado de las pasadas 9 convocatorias volverá a integrar la nómina de citados: se trata de Lucas Blondel, quien había solicitado jugar partidos de Reserva para mantenerse en ritmo de juego. Como contrapunto, Frank Fabra, uno de los que se despedirá de la institución a fin de año, fue descartado nuevamente ya que Úbeda considera a Malcom Braida como alternativa a Blanco en el lateral izquierdo. Tampoco fueron incluidos Agustín Martegani e Ignacio Miramón.

El probable equipo que presentará Úbeda ante Belgrano de Córdoba estará conformado por: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel. El match arrancará a las 18 en la Bombonera y será arbitrado por Pablo Dóvalo.

La estructura del cuerpo técnico se mantendrá sin modificaciones, con Juvenal Rodríguez como ayudante de campo, Adrián Gerónimo y Cristian Aquino como preparadores físicos, y Cristian Muñoz a cargo de los arqueros. La directiva expresó su satisfacción con el desempeño del grupo, reafirmando su respaldo para la recta final del Torneo Clausura, donde Boca buscará el título y la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

La clasificación a la próxima edición del máximo certamen continental también puede lograrse a través de la Tabla Anual, que otorga plazas a los tres primeros de la clasificación general 2025. Actualmente, Boca ocupa la segunda posición, a seis puntos del líder Rosario Central y con un punto de ventaja sobre River, tercero en la tabla, teniendo pendiente el partido ante Barracas Central. Según el reglamento, accederán a la fase de grupos de la Libertadores 2026 el campeón del Apertura (Platense), el campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los dos mejores ubicados en la Anual, mientras que el tercero disputará el repechaje.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE BOCA

  • Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García
  • Defensores: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Lucas Blondel, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco
  • Mediocampistas: Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida y Kevin Zenón
  • Delanteros: Lucas Janson, Carlos Palacios, Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos y Milton Giménez

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Modificación del tránsito en Capital por la caminata "Juntas contra el cáncer de mama"

Día, horario y sede confirmados: River jugará ante Independiente Rivadavia en Córdoba por la semifinal de la Copa Argentina

Éstos son los 10 jugadores mejores pagos de 2025: qué lugar ocupa Messi

Desamparados sumó un arquero de jerarquía para el plantel del Regional Amateur

Mariana Aguilera, psicóloga y la guía de los deportistas sanjuaninos en la salud mental

A 21 años del debut de Lionel Messi en el fútbol profesional: zurda mágica, dorsal 30 y una era llena de historia

¡El Clásico se quedó en Mendoza! la Reserva de San Martín fue goleado por Godoy Cruz en el predio Coquimbito

Jockey quiere recuperarse ante Tacurú en un duelo clave por la clasificación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
estos son los 10 jugadores mejores pagos de 2025: que lugar ocupa messi
Según Forbes

Éstos son los 10 jugadores mejores pagos de 2025: qué lugar ocupa Messi

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan
El clima

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: Urgente, se ha vuelto loco video
Video

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: "Urgente, se ha vuelto loco"

La suboficial Claudia Brizuela.
Caso cerrado

Desligaron definitivamente a la instructora del Servicio Penitenciario Provincial acusada de lesionar a una aspirante en una práctica

Crimen de Emir: uno a uno, estos son los sospechosos de ejecutar el tiro mortal
Tribunales

Crimen de Emir: uno a uno, estos son los sospechosos de ejecutar el tiro mortal

En La Serena y Coquimbo, los precios tientan a los sanjuaninos: cuánto se ahorra en ropa y calzado. video
Tiempo en Chile

Los precios en La Serena: cuánto cuestan las zapatillas y la ropa, ¿y convienen para los sanjuaninos?

Te Puede Interesar

En San Juan se realizarán mamografías gratis sin pedido médico, apuntando al diagnóstico preventivo de cáncer de mama
Gran apuesta

En San Juan se realizarán mamografías gratis sin pedido médico, apuntando al diagnóstico preventivo de cáncer de mama

Por Celeste Roco Navea
Crimen de Emir: uno a uno, estos son los sospechosos de ejecutar el tiro mortal
Tribunales

Crimen de Emir: uno a uno, estos son los sospechosos de ejecutar el tiro mortal

San Juan compra equipamiento para mejorar la comunicación en el Paso de Agua Negra
Preparativos

San Juan compra equipamiento para mejorar la comunicación en el Paso de Agua Negra

Fuerte cruce entre el Ministerio Público Fiscal y Fiscalía de Estado en una audiencia por amenaza de bomba
Insólito

Fuerte cruce entre el Ministerio Público Fiscal y Fiscalía de Estado en una audiencia por amenaza de bomba

Desde el Ministerio de Educación emitieron un comunicado sobre su accionar tras el caso del alumno que ingresó con un arma de aire comprido a un colegio y otro hecho similar.
Comunicado

Alumno con un arma en una famosa escuela privada de San Juan: qué dijo el Ministerio de Educación