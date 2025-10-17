La primera lista de Claudio Úbeda en Boca Juniors: el futbolista que vuelve tras 9 partidos y las bajas

La decisión de la directiva de Boca Juniors de mantener sin cambios el cuerpo técnico tras la partida de Miguel Ángel Russo marca el inicio de una nueva etapa para el club, que este sábado enfrentará a Belgrano de Córdoba en La Bombonera bajo la conducción de Claudio Úbeda . La dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme , optó por ratificar la confianza en el grupo de trabajo que acompañó a Russo, descartando la incorporación de nuevos integrantes y apostando por la continuidad hasta el cierre de la temporada. El DT ya publicó su primera a de convocados.

Temporada 2025 Liga Universitaria: Otro Equipo sube a la cima de la A, mientras que en la B y C la pelea por el ascenso está al rojo vivo

El próximo compromiso de Boca Juniors será el sábado 18 de octubre a las 18, luego de la postergación del encuentro ante Barracas Central que debía disputarse en el estadio Claudio Chiqui Tapia. El equipo llega tras una contundente victoria por 5-0 frente a Newell’s en La Bombonera, resultado que refuerza la idea de Úbeda de realizar los mínimos ajustes posibles en la alineación titular. El entrenador, que ya dirigió al equipo en los partidos ante Newell’s y Defensa y Justicia, asume ahora la plena responsabilidad de la planificación técnica y táctica.

La principal novedad en la formación será la ausencia de Alan Velasco, quien sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Según informó el club, esta lesión obligó al futbolista a utilizar una bota ortopédica durante el velatorio de Miguel Russo y lo dejará fuera de las canchas por lo que resta del año. En su lugar, el chileno Carlos Palacios, ya recuperado de una distensión en el músculo pectíneo izquierdo, ocupará un lugar en el once inicial. La intención original era que Palacios sumara minutos ante Barracas Central, pero la reprogramación del calendario le permitirá regresar directamente como titular.

En cuanto a Edinson Cavani, la otra sensible baja, continuará marginado debido a un desgarro en el psoas derecho que lo apartó de los últimos tres partidos oficiales. El Matador había encadenado ocho presencias consecutivas antes de la lesión y ahora el objetivo es que alcance su mejor forma física para el Superclásico ante River Plate, programado para el domingo 9 de noviembre en La Bombonera. El plan contempla que Cavani disponga de dos partidos previos —frente a Barracas Central y Estudiantes de La Plata— para recuperar ritmo de competencia.

Por otra parte, uno de los futbolistas que había sido borrado de las pasadas 9 convocatorias volverá a integrar la nómina de citados: se trata de Lucas Blondel, quien había solicitado jugar partidos de Reserva para mantenerse en ritmo de juego. Como contrapunto, Frank Fabra, uno de los que se despedirá de la institución a fin de año, fue descartado nuevamente ya que Úbeda considera a Malcom Braida como alternativa a Blanco en el lateral izquierdo. Tampoco fueron incluidos Agustín Martegani e Ignacio Miramón.

El probable equipo que presentará Úbeda ante Belgrano de Córdoba estará conformado por: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel. El match arrancará a las 18 en la Bombonera y será arbitrado por Pablo Dóvalo.

La estructura del cuerpo técnico se mantendrá sin modificaciones, con Juvenal Rodríguez como ayudante de campo, Adrián Gerónimo y Cristian Aquino como preparadores físicos, y Cristian Muñoz a cargo de los arqueros. La directiva expresó su satisfacción con el desempeño del grupo, reafirmando su respaldo para la recta final del Torneo Clausura, donde Boca buscará el título y la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

La clasificación a la próxima edición del máximo certamen continental también puede lograrse a través de la Tabla Anual, que otorga plazas a los tres primeros de la clasificación general 2025. Actualmente, Boca ocupa la segunda posición, a seis puntos del líder Rosario Central y con un punto de ventaja sobre River, tercero en la tabla, teniendo pendiente el partido ante Barracas Central. Según el reglamento, accederán a la fase de grupos de la Libertadores 2026 el campeón del Apertura (Platense), el campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los dos mejores ubicados en la Anual, mientras que el tercero disputará el repechaje.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE BOCA

Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García

Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García Defensores: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Lucas Blondel, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco

Luis Advíncula, Juan Barinaga, Lucas Blondel, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco Mediocampistas: Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida y Kevin Zenón

Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida y Kevin Zenón Delanteros: Lucas Janson, Carlos Palacios, Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos y Milton Giménez

FUENTE: Infobae