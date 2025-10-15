miércoles 15 de octubre 2025

Puerta de salida

Chiquito Romero se marcha de Boca y lo siguen tres jugadores más: ¿quiénes son?

El arquero acordó su llegada a Argentinos Juniors y otros tres jugadores tienen armadas las valijas para despedirse a fin de año

Por Redacción Tiempo de San Juan
Chiquito Romero acordó su salida de Boca y pasará a defender el arco de Argentinos Juniors.

Sergio Romero dejó de ser jugador de Boca Juniors y firmó contrato con Argentinos Juniors. El guardamentas que no tenía lugar en el Xeneize y terminaba su vínculo a fin de año recaló en La Paternal debido a la lesión del Ruso Diego Rodríguez, víctima de una lesión ligamentaria de rodilla que lo tendrá varios meses fuera de las canchas. Ya sin Chiquito, ahora el plantel dirigido por Claudio Úbeda quedó con tres arqueros (Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García). En tanto, hay otros futbolistas boquenses que ya tienen armadas las valijas.

Tras confirmarse su rescisión en Boca, Chiquito declaró: “El quiebre no fue con River, sino con un plateísta. Creo que todos somos seres humanos y muchas veces tenemos situaciones que sabemos sobrellevar y otras no. A mí lamentablemente ese día me tocó no saber sobrellevar la situación. Creo que traté de dar siempre lo mejor por Boca. Y soy un agradecido por cómo me han tratado. Estaba muy feliz acá adentro, mi familia también, para mí no es un chau, es un hasta luego, algún día volveré”. En Brandsen 805, otros jugadores también dirán adiós a la brevedad.

Tal como era sabido, Cristian Lema será uno de los que se despida a fin de año cuando expire su vínculo contractual. El defensor de 35 años fue separado del plantel profesional por Miguel Ángel Russo y ni siquiera viajó al Mundial de Clubes. No tiene minutos oficialmente desde octubre del año pasado, cuando sufrió una lesión de tobillo contra Deportivo Riestra que le demandó una operación y extensa recuperación. Fernando Gago lo tuvo en cuenta, pero otra lesión muscular lo privó de estar al 100% en el inicio del año y solamente llegó a integrar el banco de suplentes en un puñado de encuentros.

El otro de los implicados en finiquitar su vínculo es Frank Fabra. El colombiano cumplirá diez años en la Ribera y su contrato no será renovado pese a que Russo lo tuvo en cuenta en este último ciclo como alternativa de Lautaro Blanco. El lateral izquierdo de 34 años ya había tenido sondeos desde su país en el último mercado de pases y es muy probable que en 2026 vuelva a Colombia. Disputó apenas cuatro encuentros en lo que va del año: entró en la goleada ante Argentino de Monte Maíz por Copa Argentina, completó los 90 minutos en el empate sin goles ante Argentinos Juniors en el Apertura, ingresó en la caída ante Racing en Avellaneda por el mismo certamen y fue titular en la eliminación de Copa Argentina contra Atlético Tucumán. Se marchará de Boca con, al menos, 9 títulos locales.

El tercer implicado que tiene un pie afuera de Boca es Ignacio Miramón. El ex mediocampista de Gimnasia La Plata que llegó a préstamo a mediados del año pasado proveniente del Lille de Francia dirá adiós ya que la dirigencia xeneize no hará uso de su opción de compra. Su paso por el club de la Ribera fue muy discreto y, de hecho, apenas sumó minutos en tres cotejos en lo que va de 2025: fue titular ante Banfield e ingresó frente a Belgrano de Córdoba y Estudiantes de La Plata (todos partidos disputados en el Torneo Apertura). Si bien integró en reiteradas oportunidades el banco de suplentes, siempre quedó por detrás de la consideración de otros jugadores como Milton Delgado, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Ander Herrera, Williams Alarcón y Leandro Paredes.

Hay otro caso a resolver respecto a su continuidad: Javier García. El arquero que cumplirá 39 años en enero próximo termina su vínculo en diciembre. Aunque está claro que es tercera carta para el el cuerpo técnico, es uno de los futbolistas muy ponderados por el plantel por el armado de grupo. A esta hora no está confirmado que siga dentro del plantel profesional, cambie de equipo o se retire. Asimismo, tampoco hay novedades sobre la posible extensión de contrato de Exequiel Zeballos, que expira en diciembre de 2026. Sin continuidad en el último tiempo también figuran en la plantilla Luis Advíncula (contrato hasta diciembre de 2026) y Lucas Blondel (diciembre de 2027). Es posible que, en caso de no entrar en los planes del entrenador que sea confirmado para el año próximo, ambos laterales derechos busquen emigrar.

Sin protagonismo en la actualidad también están Nicolás Figal, Agustín Martegani y Lucas Janson, otros nombres que pasarían por el filtro del cuerpo técnico que tome las riendas de cara al 2026. Hoy por hoy, Juan Román Riquelme no evalúa candidatos y se centra en la continuidad de Claudio Úbeda.

