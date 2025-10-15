miércoles 15 de octubre 2025

Uno de los colaboradores de Miguel Ángel Russo contó la última frase que dijo el entrenador de Boca Juniors antes de su muerte

El ayudante de campo de Boca Juniors contó cuestiones relacionadas a su relación Miguel Ángel Russo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Juvenal Rodríguez fue uno de los últimos laderos fieles a Miguel Ángel Russo. El ayudante de campo de Boca Juniors fue, de hecho, en quien el emblemático DT se apoyaba para dirigirse hacia el banco de suplentes en los partidos que le tocó dirigir antes de su partida. En una entrevista estremecedora, el colombiano detalló cómo fue la intimidad con el técnico y qué fue lo último que le dijo antes de que falleciera.

“Desde que conocí a Miguel Russo, he disfrutado la vida. Miguel me enseñó a disfrutar la vida. Se llamaba Miguel Ángel, tenía el ángel hasta en su nombre. Para él, el silencio era una expresión de sabiduría. Con Miguel, uno sabía cuándo callar. No puedo negar que en algún momento pensé qué pasaría cuando no estuviera. Obviamente lo tenía que pensar en esos días fuertes, duros, antes de su fallecimiento”, confesó Rodríguez en diálogo con Super Deportivo Radio por Villa Trinidad.

En tanto, Juvenal precisó cuál era una de sus frases de cabecera: “No me preguntes por qué, pero va a pasar esto”. Y se conmovió: “Generaba tanto amor en las personas… el amor es eso, se expande. Y lo vimos en la partida de Miguel lo que se expandió. Era tan sabio, que me di cuenta de que te decía no, porque no te daba tiempo a pensar. Si tu dices no y después dices sí, quedas muy bien y le das un respiro al alma a la otra persona. Si tu dices sí y después no, o te equivocaste o generas un conflicto”.

También remarcó lo valioso que fue la compañía de su esposa Mónica en esta última etapa de su vida: “Para ella, su vida era Miguel. Le entregó su vida. Si ella no hubiera estado, no hubiéramos disfrutado así de Miguel estos últimos años. Fue una extensión de él en todo”.

El asistente bogotano de 55 años que ahora conforma el cuerpo técnico con Claudio Úbeda mencionó qué cree que vio Russo para sumarlo a su grupo de trabajo: “Lealtad. El día que fuimos al cementerio, recibí el mensaje de un chico que tuvimos en Arabia Saudita y le enviaba saludos a Miguel. Cuando lo leí y estaba saliendo del departamento, pensé en mostrárselo a Miguel. Es muy fuerte cuando no lo ves y sabés que no lo vas a volver a ver”. Y contó lo que significó para él: “Miguel siempre fue un sitio seguro para mí. Cuando tenía cualquier problema, me bastaba con que me respondiera o hablara. De pronto ni le contaba el problema y él ya me daba la solución y me hablaba de otra cosa y me hacía olvidar”.

Cómo fue despedirse de Miguel Ángel Russo

Juvenal también remarcó que Russo vivió “tres vidas” en sus 69 años por todos los acontecimientos que afrontó y destacó: “Nunca lo escuché quejarse. Él decía ‘dale, dale, dale’, hasta en el entrenamiento. Fue su vida. Tan simple y tan profundo que él decía que la belleza del juego estaba en su simpleza. Cuando entrábamos a Rosario, mostraba las canchas de barro en la que jugaban y se emocionaba mirando esos partidos. Las 20 veces que pasábamos por ahí las señalaba. Contaba sus historias de chico con mucha emoción. Desde ahí se acostumbró a ser un guerrero. Todo fue lucha, lucha, lucha. Es un hombre de barrio. A Miguel siempre le gustaba el quilombo. Era un guerrero prudente, esa era su esencia”.

Por último, Juvenal Rodríguez confesó qué fue lo último que le manifestó a Russo antes del adiós definitivo: “Le dije que lo amaba. Fue el último día. Estoy seguro de que habrá dicho ‘pelotudo, dale’. Para mí es un antes y un después. Es el final de algo y el inicio de algo. Es como partir mi vida a la mitad. ¿Qué me gustaría regalarle? Sonrisas. ¿El título con Boca? Sería una de las mayores sonrisas”.

