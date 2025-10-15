Iba a ganar el Ironman, y cayó desplomada

La edición 2025 del Ironman de Kona, en Hawái, tuvo un desenlace inesperado y conmovedor. A menos de tres kilómetros de la meta, la estadounidense Taylor Knibb, líder durante gran parte de la competencia, se desplomó por agotamiento extremo, mientras el calor y la humedad alcanzaban niveles sofocantes. Su caída permitió que la noruega Solveig Lovseth tomara la delantera y se quedara con la victoria en la mítica prueba de resistencia.

Durante la transmisión, se escuchó el momento exacto en que Lovseth vio a Knibb tendida en el suelo y, antes de seguir corriendo hacia el triunfo, le preguntó: “¿Estás bien?” , en un gesto deportivo que recorrió el mundo.

Una carrera marcada por el calor y la resistencia

Desde el inicio, la competencia se desarrolló bajo condiciones extremas. La británica Lucy Charles-Barclay impuso el ritmo en la natación, saliendo del agua con una ventaja de un minuto y medio.

Detrás, Knibb, Holly Lawrence, Haley Chura y Marta Sánchez intentaban recortar distancia, mientras Lovseth se mantenía en un pelotón secundario junto a Laura Philipp y Kat Matthews.

En el segmento de ciclismo, Charles-Barclay logró sostener el liderazgo hasta la mitad del recorrido, pero una penalización la relegó. Knibb, aprovechando el momento, tomó la punta y llegó primera a la transición hacia la maratón con una diferencia de más de un minuto y medio sobre sus perseguidoras.

El desenlace de la Ironman

La última etapa se disputó con una temperatura superior a los 28°C y una humedad cercana al 70%, lo que volvió el tramo final una prueba de supervivencia. Charles-Barclay, exhausta, debió abandonar en el kilómetro 30 tras mostrar signos severos de deshidratación. A partir de entonces, Knibb retomó el liderazgo, sacando más de un minuto de ventaja sobre Lovseth.

Sin embargo, a menos de tres kilómetros del final, la estadounidense comenzó a tambalearse y terminó sentada al costado del camino, completamente vencida por el calor. Su desplome, captado por las cámaras, se transformó en una de las postales más impactantes del torneo.

Con un ritmo constante y una estrategia precisa, Lovseth superó a Knibb y cruzó la línea de llegada con un tiempo de 8:28:27, estableciendo el mejor registro histórico para una debutante en el Ironman de Kona.

En redes sociales, Knibb reflexionó sobre lo ocurrido:

“No me imaginé que la carrera terminaría así. El regreso a Kona fue realmente muy duro; iba a peor cada minuto. Me puse a caminar en un puesto de avituallamiento. Me costó mucho volver a correr. Así que no quería volver a parar si quería seguir corriendo. En ese momento me comprometí por completo a hacer todo lo posible para mantener mi posición. Simplemente seguir avanzando. Paso a paso. Y me sobrecalenté por completo a menos de 3 km del final”, escribió.

La campeona, por su parte, agradeció el esfuerzo de sus competidoras. Knibb, que a sus 27 años es doble subcampeona olímpica en relevos mixtos, también felicitó a su rival: “Muchísimas felicidades a Solveig Lovseth por su carrera y victoria, y a todas las increíbles mujeres que terminaron el sábado. Charles: mucho respeto; que te recuperes pronto; tengo muchas ganas de volver a competir”.

Récords y podio final

El segundo lugar fue para Kat Matthews, quien completó una remontada impresionante y registró una maratón de 2:47:23, nuevo récord del circuito para ese segmento. En tanto, Laura Philipp completó el podio con un tiempo de 8:37:28.

El Ironman de Kona 2025 quedará en la historia por su desenlace dramático y por la muestra de deportividad que acompañó a la victoria.

Exhausta pero con la determinación intacta, Knibb cerró su mensaje con una promesa: “Ya no sé cómo será el resto de la temporada. Pero espero volver y volver a intentarlo el año que viene el 10 de octubre”.