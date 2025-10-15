Emiten alerta amarilla por fuertes vientos en San Juan: ráfagas de hasta 80 km/h para este jueves

La Dirección de Protección Civil emitió la Alerta Meteorológica N° 56/25 por la llegada de vientos intensos del sector sur que afectarán a gran parte de la provincia durante la madrugada y la mañana de este jueves 16 de octubre.
Protección Civil advirtió que el fenómeno afectará principalmente a los departamentos del Este y Valle Fértil durante la madrugada y la mañana del 16 de octubre. Piden extremar precauciones al circular y asegurar objetos sueltos.
Según el informe oficial, el fenómeno alcanzará a los departamentos de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, donde se esperan velocidades sostenidas entre 35 y 55 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h de manera puntual.
Protección Civil pidió a la población mantener la precaución y seguir una serie de medidas para evitar accidentes:
Estar atentos a posibles cables caídos, ramas u objetos sueltos.
Cerrar y asegurar puertas y ventanas.
Conducir con cuidado, mantener la distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas.
No detenerse debajo de árboles ni estructuras inestables como carteles o marquesinas.
Tener siempre a mano linternas cargadas, ante posibles cortes de energía.
Ante cualquier emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse a los siguientes números:
911 (Emergencias Generales)
100 (Bomberos)
103 (Protección Civil)