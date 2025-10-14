martes 14 de octubre 2025

Una alternativa

Jubilados de ANSES: requisitos y cómo solicitar créditos de hasta $1.500.000

Son con cuotas fijas y tasas preferenciales. No los entrega directamente ANSES, sino los bancos adheridos al programa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los jubilados de ANSES tienen distintas opciones de créditos en bancos adheridos al programa.

Durante octubre de 2025, los jubilados y pensionados del SIPA que cobran por ANSES pueden acceder a créditos personales de hasta $1.500.000, con tasas fijas, plazos de hasta 60 meses y gestión totalmente online.

Estos préstamos no son otorgados por ANSES, sino por entidades bancarias que mantienen convenios con el organismo para ofrecer condiciones especiales a sus beneficiarios.

La solicitud puede realizarse desde el homebanking o la app del banco, sin presentar formularios ni acudir a una sucursal, lo que facilita el acceso a quienes buscan financiar gastos o cancelar deudas con mayor comodidad.

¿Quiénes pueden acceder a los créditos?

Los préstamos están dirigidos a jubilados y pensionados que cobren por ANSES, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

  • Tener residencia permanente en Argentina.

  • Contar con DNI vigente y CBU registrada.

  • No poseer deudas impagas con otras entidades financieras.

  • Que la cuota mensual no supere el 30 % del ingreso total.

Cada banco determina los límites y tasas aplicables según el perfil del solicitante, pero todos los créditos ofrecen cuotas fijas y en pesos.

Cuánto se paga por mes si pido por $1.500.000

Créditos para jubilados ANSES: requisitos y cómo solicitar hasta $1.500.000

Según los valores de referencia actuales, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 50 %, las cuotas estimadas serían:

  • 24 meses: $90.000 mensuales aprox.

  • 36 meses: $73.000 mensuales aprox.

  • 48 meses: $63.000 mensuales aprox.

  • 60 meses: $57.000 mensuales aprox.

Un jubilado que percibe la mínima de $260.000 puede acceder a los plazos más extensos sin superar el límite de descuento permitido.

Cómo solicitar el préstamo paso a paso

  • Ingresar a mi cuenta en el homebanking o app del banco donde se cobra el haber.

  • Elegir la opción “Créditos personales para jubilados”.

  • Simular monto, plazo y valor de la cuota.

  • Confirmar los datos personales.

  • Recibir la acreditación del dinero entre 24 y 72 horas hábiles.

También puede gestionarse de forma presencial con turno previo, presentando DNI y comprobante de CBU.

Bancos con créditos disponibles para jubilados ANSES

Entre las entidades que participan del programa se encuentran:

  • Banco Nación: ofrece montos desde $100.000 hasta $50.000.000, con TNA del 66 %.

  • Banco Provincia: préstamos adaptados al ingreso del solicitante, con cuotas fijas.

  • Bancos privados como Galicia, Santander o BBVA también cuentan con líneas activas con tasas preferenciales y aprobación online.

FUENTE: A24

