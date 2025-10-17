viernes 17 de octubre 2025

Esta vez, la Feria Agroproductiva tendrá actividades especiales por el Día de la Madre: sorteos y show

Este sábado 18 de octubre, la tradicional Feria presentará diversas opciones de regalos para mamá, de productores locales y a precios accesibles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este sábado, la Feria Agroproductiva estará dedicada al Día de la Madre.

Este sábado 18 de octubre, el Parque de Mayo será escenario de una nueva edición de la Feria Agroproductiva, que en esta oportunidad estará dedicada especialmente al Día de la Madre. Los asistentes podrán disfrutar de productos locales, el regreso del programa "Cambio Verde", shows de cocina en vivo y sorteos, en una jornada familiar que promueve el consumo responsable.

La comunidad sanjuanina tiene una nueva cita con los productores locales de 9:30 a 13:30 en el tradicional Paseo de las Palmeras, fortaleciendo el vínculo entre quienes elaboran los productos y los consumidores.

Una de las atracciones principales de esta edición será el regreso del programa "Cambio Verde". Los vecinos podrán acercar materiales reciclables -como plásticos, metales, vidrios y cartón- y recibirán a cambio vouchers, con un máximo de dos por familia.

image

Para celebrar el Día de la Madre, la jornada contará con un toque gourmet a cargo del chef Mauricio Barón, quien preparará pizzas al sartén con ingredientes locales, deleitando al público asistente. Además, se realizará el tradicional sorteo para sumar alegría a la jornada familiar.

La feria también se consolidará como un punto de acceso a servicios públicos. La Secretaría de Tránsito y Transporte entregará tarjetas SUBE y brindará asesoramiento, mientras que la Dirección de Sanidad Vegetal intercambiará botellas descartables por trampas para la mosca de los frutos, promoviendo el control de plagas.

"Con esta propuesta, la Feria Agroproductiva de San Juan reafirma su compromiso con la sustentabilidad, la producción local y la construcción de comunidad, invitando a todos a disfrutar de una mañana que combina ambiente, producción y solidaridad", señalaron desde el Ministerio de Producción.

