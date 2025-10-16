Por el viento, OSSE pidió cuidar el agua en toda la provincia: las recomendaciones

Ante el viento Sur que se registró durante la madrugada de este jueves, desde la empresa Obras Sanitarias (OSSE), pidieron a los sanjuaninos cuidar el agua de las viviendas para evitar quedar sin suministro.
Desde la empresa pidieron a los sanjuaninos usar el suministro sólo para cubrir las necesidades básicas.
“Debido a la alerta por viento fuerte en toda la provincia se refuerzan las guardias de mantenimiento servicio y centro de atención al usuario para asegurar la continuidad del servicio en caso de que se presente algún inconveniente”, indicaron desde la empresa.
Y explicaron: “Las fuertes ráfagas de viento pueden ocasionar la interrupción del suministro eléctrico u obstrucción en las tomas de agua cruda afectando el menor funcionamiento de los sistemas de agua”.
Debido a eso, sugirieron extremar el cuidado de la reserva del tanque domiciliario priorizando el consumo de agua potable para actividades básicas de bebida higiene y alimentación