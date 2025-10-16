Por el viento, OSSE pidió cuidar el agua en toda la provincia: las recomendaciones

Piden cuidar el consumo de agua en San Juan tras el viento que corrió durante la madrugada.

Ante el viento Sur que se registró durante la madrugada de este jueves, desde la empresa Obras Sanitarias (OSSE), pidieron a los sanjuaninos cuidar el agua de las viviendas para evitar quedar sin suministro.

Una alternativa Jubilados de ANSES: requisitos y cómo solicitar créditos de hasta $1.500.000

Clima Emiten alerta amarilla por fuertes vientos en San Juan: ráfagas de hasta 80 km/h para este jueves

“Debido a la alerta por viento fuerte en toda la provincia se refuerzan las guardias de mantenimiento servicio y centro de atención al usuario para asegurar la continuidad del servicio en caso de que se presente algún inconveniente”, indicaron desde la empresa.

Y explicaron: “Las fuertes ráfagas de viento pueden ocasionar la interrupción del suministro eléctrico u obstrucción en las tomas de agua cruda afectando el menor funcionamiento de los sistemas de agua”.

image

Debido a eso, sugirieron extremar el cuidado de la reserva del tanque domiciliario priorizando el consumo de agua potable para actividades básicas de bebida higiene y alimentación