¡Juegan los pibes! La formación de la Selección Argentina para enfrentar a Colombia por un lugar en la final

La Selección Argentina Sub 20 se enfentará a Colombia este miércoles , desde las 20:00, por las semifinales del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile, y de cara a este partido clave Diego Placente tendrá que hacer dos modificaciones obligadas en comparación al once que venció 2-0 a México en los cuartos de final.

Argentina le ganó a México y volvió a las semifinales del Mundial Sub 20 tras 18 años, pero Placente sufrió dos bajas de peso pensando en el duelo ante Colombia. La primera es la de Maher Carrizo, delantero de Vélez que fue amonestado y llegó al límite de dos en el torneo, por lo que deberá cumplir una fecha de suspensión y podría volver en una eventual final.

El otro es Valente Pierani, defensor de Estudiantes y titular inamovible del equipo. El zaguero zurdo sufrió un esguince en la rodilla durante el primer tiempo ante México y tuvo que ser reemplazado, aunque en su caso es más difícil que logre llegar a una posible final. Ellos dos se sumaron a Álvaro Montoro, quien se fracturó la clavícula contra Nigeria en el partido de octavos, y de esta manera el DT perdió a tres titulares de cara a la semifinal.

Por Pierani ingresó Juan Manuel Villalba y lo más probable es que juegue contra los colombianos, mientras que por Carrizo jugaría Ian Subiabre. Por otro lado, Gianluca Piestrani reemplazó a Montoro contra México y volvería a ser de la partida en semis.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Colombia, por la semifinal del Mundial Sub 20

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.