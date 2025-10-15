miércoles 15 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Encuentro

Argentina derrota a Colombia por el pase a la final del Mundial Sub 20

Los dirigidos por Diego Placente buscan volver a una definición mundialista tras 18 años. Argentina se impone 1-0.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-15 at 8.14.19 PM (1)

La Selección Argentina Sub 20, dirigida por Diego Placente, se enfrenta a Colombia en una semifinal electrizante del Mundial Sub 20. En un estadio con un gran marco de hinchas, aunque en su mayoría chilenos, el equipo nacional busca meterse en la gran final de la Copa del Mundo, algo que no logra desde hace 18 años.

Lee además
¡juegan los pibes! la formacion de la seleccion argentina para enfrentar a colombia por un lugar en la final
Mundial Sub 20

¡Juegan los pibes! La formación de la Selección Argentina para enfrentar a Colombia por un lugar en la final
iba a ganar el ironman, y cayo desplomada
Brutal

Iba a ganar el Ironman, y cayó desplomada

El encuentro, que comenzó a las 20 (hora argentina), se mantiene 0 a 0 en los primeros minutos, con ambos equipos mostrando intensidad y mucho respeto táctico. Argentina, que llega con dos cambios respecto al duelo anterior, intenta hacer hacer pie en el encuentro.

La otra semifinal ya tiene ganador: Marruecos venció a Francia y espera rival en la final. La ilusión argentina está intacta, y todo el país sigue de cerca este duelo clave que puede devolver al Sub 20 al lugar de privilegio en el fútbol mundial.

Temas
Seguí leyendo

Uno de los colaboradores de Miguel Ángel Russo contó la última frase que dijo el entrenador de Boca Juniors antes de su muerte

Unión, sin presidente ni vice, pero con inversiones privadas ¿ligadas al munisaguismo?

El Pole y una competencia que buscará poner a San Juan en la escena nacional

El estadio Aldo Cantoni recibirá a las finales de la Superliga Masculina

Telefe revive "Popstars": el reality que creó a Bandana y Mambrú vuelve en 2026

Chiquito Romero se marcha de Boca y lo siguen tres jugadores más: ¿quiénes son?

Con dobletes de Lautaro y Mac Allister, Argentina goleó 6 a 0 a Puerto Rico

Inglaterra, el primer Europeo clasificado al Mundial: uno a uno todos los que sacaron boleto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
union, sin presidente ni vice, pero con inversiones privadas ¿ligadas al munisaguismo?
Política deportiva

Unión, sin presidente ni vice, pero con inversiones privadas ¿ligadas al munisaguismo?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: No estamos pasando el mejor momento
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Los empresarios Francisco Fernández Muñoz y Miguel Ceferino Aciar, y el sindicalista Hipólito Roberto Vega.
Fraude con viviendas

Ascienden a 176 las denuncias por estafas contra el jefe sindical de los textiles de San Juan y dos empresarios

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado
Redes

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado

Un temblor con epicentro en Chile que se percibió en San Juan, fue anticipado por el sistema de alerta de Android en los teléfonos de la provincia.
Sismo

Un temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan y se activaron las alertas de Android

Te Puede Interesar

El Mall Vivo Coquimbo quiere repetir el boom de compras del año pasado de los turistas sanjuaninos y ya ha delineado jugosas rebajas y acciones.
Enviada especial

Compras en Chile: con la "valija llena" y varias promos, los shoppings de Coquimbo esperan tentar a los sanjuaninos este verano

Por Elizabeth Pérez
Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.
Clima

Emiten alerta amarilla por fuertes vientos en San Juan: ráfagas de hasta 80 km/h para este jueves

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal
En Pocito

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal

Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas
Especulaciones

Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas

Baistrocchi participó del cierre de campaña de Provincias Unidas en Buenos Aires
Legislativas

Baistrocchi participó del cierre de campaña de Provincias Unidas en Buenos Aires