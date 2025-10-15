Argentina derrota a Colombia por el pase a la final del Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20, dirigida por Diego Placente, se enfrenta a Colombia en una semifinal electrizante del Mundial Sub 20. En un estadio con un gran marco de hinchas, aunque en su mayoría chilenos, el equipo nacional busca meterse en la gran final de la Copa del Mundo, algo que no logra desde hace 18 años.

El encuentro, que comenzó a las 20 (hora argentina), se mantiene 0 a 0 en los primeros minutos, con ambos equipos mostrando intensidad y mucho respeto táctico. Argentina, que llega con dos cambios respecto al duelo anterior, intenta hacer hacer pie en el encuentro.

La otra semifinal ya tiene ganador: Marruecos venció a Francia y espera rival en la final. La ilusión argentina está intacta, y todo el país sigue de cerca este duelo clave que puede devolver al Sub 20 al lugar de privilegio en el fútbol mundial.

