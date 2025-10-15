miércoles 15 de octubre 2025

En 2026

Telefe revive "Popstars": el reality que creó a Bandana y Mambrú vuelve en 2026

Después de más de 20 años, el canal anunció el regreso del emblemático concurso musical que marcó una generación. El anuncio generó nostalgia y expectativa en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
bandanajpg

Telefe sorprendió a sus seguidores al confirmar que en 2026 volverá a la pantalla “Popstars”, el recordado reality musical que fue furor a comienzos de los 2000 y dio origen a dos fenómenos del pop argentino: Bandana y Mambrú.

El anuncio se hizo con un breve video promocional que reavivó la nostalgia de miles de fanáticos. “Lo esperaste, lo soñaste, prepárate. En 2026, tu show está por comenzar”, adelanta el spot que ya circula en redes.

“Popstars” fue un formato que revolucionó la televisión argentina. Su propuesta combinaba talento, emoción y una intensa competencia artística que seguía de cerca el proceso de formación de un grupo musical. En su primera edición, en 2001, nacieron las integrantes de Bandana, mientras que un año después el ciclo masculino consagró a Mambrú, ambos con un éxito arrasador en ventas y giras.

El formato original, creado en Nueva Zelanda y producido en el país por RGB Entertainment, mostraba a jóvenes talentos atravesando entrenamientos de canto, baile y performance, además de convivir durante meses en una casa equipada con estudios y salas de ensayo.

Aunque todavía no se conocen detalles sobre la nueva versión —ni la fecha exacta de estreno—, el regreso del reality ya generó un fuerte revuelo en redes sociales. Entre la nostalgia y la curiosidad, los fans esperan ver cómo se adaptará “Popstars 2026” a los nuevos tiempos, en una pantalla donde los realities musicales vuelven a ganar protagonismo.

Temas
