El estadio Aldo Cantoni recibirá a las finales de la Superliga Masculina

El estadio cubierto Aldo Cantoni será el escenario deportivo donde se jugarán las finales de la Superliga Masculina 2025 . Es el torneo más importante de hockey sobre patines de Argentina a nivel de clubes y oficial para Confederación Argentina de Patin. El campeón será un equipo sanjuanino, porque Centro Valenciano y Richet Zapata son los finalistas.

La definición será al mejor de tres partidos. El primer juego se disputará este viernes 17 de octubre, a las 22 horas. El segundo, que puede ser definitivo (si el ganador del primero repite victoria), será el domingo 19, desde las 20:00. De ser necesario, el tercer juego se dará el viernes 24 a las 22:00.

Valenciano es el vigente campeón y en semifinales venció a Olimpia, finalista de la edición 2024. Por su lado, Richet le ganó por penales a Altos de San Juan. Los interesados en asistir a los encuentros podrán adquirir sus entradas en boleterías del estadio (precios a confirmar).

Por estos días también se jugarán las finales de Superliga Femenina y Copa Nacional, el certamen más importante para las damas y el segundo en relevancia para hombres, respectivamente. En la Superliga, la gran final será el clásico entre Concepción Patín Club y C.A. Social San Juan. El primer partido de las damas será el jueves 16 de octubre a las 21:30 en Social. El segundo encuentro se disputará el sábado 18, a las 21:30, en Concepción. El eventual tercer juego está previsto para el viernes 24, a las 21:30, en Social.

Con respecto a la Copa Nacional, los finalistas de la edición 2025 son Social San Juan y U. D. Bancaria. El primer juego tendrá lugar el viernes 17 en Social. El segundo se jugará el domingo 19 en Bancaria, y el tercero el viernes 24 en Social. Los tres partidos comenzarán a las 21:30.