miércoles 15 de octubre 2025

Hockey sobre patines

El estadio Aldo Cantoni recibirá a las finales de la Superliga Masculina

Centro Valenciano y Richet Zapata definirán al campeón 2025 del torneo argentino de hockey sobre patines más importante a nivel de clubes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El estadio cubierto Aldo Cantoni será el escenario deportivo donde se jugarán las finales de la Superliga Masculina 2025. Es el torneo más importante de hockey sobre patines de Argentina a nivel de clubes y oficial para Confederación Argentina de Patin. El campeón será un equipo sanjuanino, porque Centro Valenciano y Richet Zapata son los finalistas.

La definición será al mejor de tres partidos. El primer juego se disputará este viernes 17 de octubre, a las 22 horas. El segundo, que puede ser definitivo (si el ganador del primero repite victoria), será el domingo 19, desde las 20:00. De ser necesario, el tercer juego se dará el viernes 24 a las 22:00.

Valenciano es el vigente campeón y en semifinales venció a Olimpia, finalista de la edición 2024. Por su lado, Richet le ganó por penales a Altos de San Juan. Los interesados en asistir a los encuentros podrán adquirir sus entradas en boleterías del estadio (precios a confirmar).

Por estos días también se jugarán las finales de Superliga Femenina y Copa Nacional, el certamen más importante para las damas y el segundo en relevancia para hombres, respectivamente. En la Superliga, la gran final será el clásico entre Concepción Patín Club y C.A. Social San Juan. El primer partido de las damas será el jueves 16 de octubre a las 21:30 en Social. El segundo encuentro se disputará el sábado 18, a las 21:30, en Concepción. El eventual tercer juego está previsto para el viernes 24, a las 21:30, en Social.

Con respecto a la Copa Nacional, los finalistas de la edición 2025 son Social San Juan y U. D. Bancaria. El primer juego tendrá lugar el viernes 17 en Social. El segundo se jugará el domingo 19 en Bancaria, y el tercero el viernes 24 en Social. Los tres partidos comenzarán a las 21:30.

Dejá tu comentario

