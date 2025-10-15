miércoles 15 de octubre 2025

Fraude con viviendas

Ascienden a 176 las denuncias por estafas contra el jefe sindical de los textiles de San Juan y dos empresarios

Este martes, el fiscal del caso amplió el objeto de investigación contra el gremialista Hipólito Vega y los empresarios Francisco Fernández y Miguel Aciar por los presuntos fraudes con la venta de viviendas. De 151 denuncias, pasaron a 176.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los empresarios Francisco Fernández Muñoz y Miguel Ceferino Aciar, y el sindicalista Hipólito Roberto Vega.

Los empresarios Francisco Fernández Muñoz y Miguel Ceferino Aciar, y el sindicalista Hipólito Roberto Vega.

Las denuncias siguen arrinconando al jefe sindical de los textiles en San Juan y a dos empresarios de la construcción investigados por estafas con la venta de viviendas en dos barrios. El fiscal de la causa incorporó otras 27 denuncias de presuntos damnificados por las maniobras fraudulentas con los barrios Textil II y Nogales VII, y las presentaciones judiciales suman ya 176.

El gremialista Hipólito Roberto Vega y los empresarios Francisco Fernández Muñoz y Miguel Ceferino Aciar afrontan el delito de estafas reiteradas. La causa se remonta a principios de año. El sindicalista fue detenido en junio pasado, al igual que los dos dueños de las empresas constructoras. Sin embargo, el 24 de julio el Tribunal de Impugnación resolvió concederles la libertad, aunque continúan bajo investigación. Pese a ello, la jueza de garantías Celia Maldonado les impuso un embargo sobre sus bienes por cientos de millones de pesos.

image
La causa es investigada por el fiscal Duilio Ejarque (de lentes) y el equipo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

La causa es investigada por el fiscal Duilio Ejarque (de lentes) y el equipo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Según la investigación judicial, los acusados habrían montado un sistema de ventas fraudulentas de viviendas a través de convenios con supuestas cooperativas y empresas constructoras. Los compradores entregaban adelantos o sumas completas de dinero con la promesa de acceder a una casa en los futuros barrios Textil II y Nogales VII en 2022, pero las obras nunca se concretaron y el dinero no fue devuelto.

En la investigación quedó establecido que Vega y Aciar están imputados por las presuntas estafas vinculadas al barrio Textil II, mientras que el mismo Aciar y Fernández figuran como principal responsable de los fraudes con la venta de viviendas del Nogales VII. En ambos casos, los damnificados denunciaron que firmaron contratos irregulares y que los acusados se presentaban como intermediarios o gestores de los proyectos habitacionales, cuando en realidad los proyectos no contaban con autorización ni respaldo legal.

image
Los más complicados son el empresario Fernández y el sindicalista Vega.

Los más complicados son el empresario Fernández y el sindicalista Vega.

Aunque actualmente se encuentran en libertad, su situación judicial se agrava mes a mes. El fiscal Duilio Ejarque amplió este martes, ante la jueza de garantías Celia Maldonado, el objeto de investigación en la causa. El representante del Ministerio Público Fiscal expuso que aparecieron 25 nuevos damnificados por las estafas con el barrio Textil II, de modo que las denuncias pasaron de 97 a 122. En tanto, por el caso del barrio Nogales VII, se sumaron dos nuevas denuncias y actualmente ascienden a 54.

