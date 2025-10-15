Dos años sin Lucía Rubiño: su familia en la eterna espera de lo que la Justicia resuelva

Han pasado dos años de la muerte de Lucia Rubiño, la joven que perdió la vida tras ser atropellada por un menor en el interior del barrio Profesionales de Rivadavia. La familia, en una lucha constante con la justicia, todavía está a la expectativa de lo que la Justicia exprese.

Por el hecho de Lucía Rubiño hay dos personas en la mira. N.M -que ya es mayor pero que cometió el delito siendo menor- que está procesado en la Justicia de Menores por el delito de homicidio con dolo eventual. Y Juan Pablo Echegaray, el hijo del juez federal, imputado -ahora- solo del delito de picadas ilegales.

También se hizo una suelta de globos blancos en Plaza 25 de Mayo en homenaje a Lucía

Qué pasó con la causa de Juan Pablo Echegaray

Este joven empezó a ser investigado por los delitos de homicidio culposo y picadas ilegales. Con la prueba recabada por fiscalía de UFI Delitos Especiales, le solicitó al juez de Garantías Javier Figuerola de sobreseerlo del delito de homicidio culposo. Finalmente, el magistrado lo sobreseyó a Echegaray de este delito.

El abogado que representa a la familia de Lucía Rubiño, Marcelo Fernández, impugnó este sobreseimiento. Un juez de Impugnación Eduardo Raed tomó conocimiento y ratificó el falló. El letrado fue a casación y la novedad es que la Corte de Justicia todavía no se ha expedido sobre esta presentación.

La causa donde está N.M. también a la espera de lo que diga la Corte de Justicia

La defensa del menor, el letrado Nasser Uzair, concurrió a la Corte de Justicia cuestionando la calificación legal que hay sobre su cliente N.M, que es la de homicidio con dolo eventual, pues el procesamiento quedó firme. Además de la imputación, lo que discute es una nulidad por realizar una pericia sin el conocimiento de la defensa.

En esta causa, la respuesta al abogado fue que podrá discutir la calificación durante el juicio, mientras que el otro pedido aún no fue resuelto.