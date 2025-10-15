miércoles 15 de octubre 2025

Violencia

Detienen a un hombre que disparó contra una estación de servicio en Pocito

El sujeto fue atrapado por personal policial a varios kilómetros de donde se produjo la violenta amenaza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un episodio de extrema violencia se registró en la tarde de este martes en una estación de servicio YPF ubicada en Ruta 40 y Calle 6, en el departamento Pocito. Un hombre, que circulaba a bordo de un Ford Focus color beige, efectuó varias detonaciones de arma de fuego en el lugar y luego se dio a la fuga.

Tras la alerta al 911, efectivos de la Comisaría 7ª iniciaron un operativo que culminó con la detención del sospechoso a varios kilómetros de distancia, en la intersección de Calle 11 y Alfonso XIII. El aprehendido fue identificado como Pablo Emmanuel Mercado, de 33 años.

Al momento de la aprehensión, los uniformados le secuestraron una pistola 9mm marca Taunus, la cual tenía un cargador colocado y dos cargadores adicionales, uno completo y los otros dos con municiones faltantes. Dentro del vehículo también hallaron una vaina servida y dos cartuchos a la altura del freno de mano.

Además, se constató que el detenido posee credencial del RENAPER con habilitación para tenencia, pero no para portación, lo que agrava su situación legal.

Durante la investigación, los efectivos entrevistaron a una mujer de 31 años, vecina del barrio Independencia. La testigo declaró que Mercado la había amenazado con el arma de fuego y que minutos después había efectuado disparos en la estación de servicio. En las inmediaciones de su domicilio, los policías hallaron dos vainas servidas, que serían parte del mismo episodio.

