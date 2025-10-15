miércoles 15 de octubre 2025

Violencia

En Chimbas: violó una perimetral y amenazó con un arma a su expareja

El agresor es un conocido delincuente oriundo de Mendoza. Entre sus pertenencias le encontraron dos armas tumberas. Cabe destacar que este sujeto también amenazó con matar al policía que lo atrapó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En mañana de este miércoles se vivieron momentos de extrema tensión en el barrio Güemes, en Chimbas, cuando un hombre armado violó una orden judicial de restricción en perjuicio de su ex y terminó enfrentándose con un efectivo policial, a quien amenazó de muerte.

Todo comenzó alrededor de las 9:10, cuando un agente de la Comunal de Chimbas fue comisionado por el grupo Halcón hacia una vivienda. Allí, una mujer de 47 años, había pedido auxilio al advertir que su expareja, Andrés Aníbal Suárez se encontraba merodeando el domicilio con intenciones de agredirla.

Suárez, que es oriundo de Mendoza, tenía vigente una prohibición de acercamiento desde el 26 de agosto pasado, dictada por la UFI CAVIG. Aun así, decidió violar la medida y acercarse al domicilio de la mujer.

Cuando el móvil policial arribó al lugar, el sujeto ya se había dado a la fuga. Sin embargo, los efectivos iniciaron una recorrida por la zona y lo localizaron a unas cuadras, iniciándose una persecución que culminó en una vivienda del loteo Las Margaritas, propiedad de un amigo del agresor, identificado como Víctor Morán.

Al verse acorralado, Suárez extrajo de entre sus prendas un arma de fabricación casera (tumbera) y apuntó directamente contra el agente, al tiempo que lo amenazaba: “Dejame ir o te voy a matar”. En medio del forcejeo, el policía logró reducirlo.

Durante la requisa, los uniformados hallaron en poder del detenido cuatro cartuchos de 9 mm, además de una segunda tumbera dentro del inmueble.

Personal de UFI Flagrancia, se hizo presente en el lugar y dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia, quedando Suárez detenido y a disposición de la Justicia. El agresor, conocido por sus antecedentes delictivos, enfrenta ahora cargos por violación de medidas judiciales, amenazas agravadas y tenencia ilegal de armas de fuego.

