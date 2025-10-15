Fuimos de super con Abel Chiconi, el candidato de LLA en San Juan: recomendación de vinos, carne y golosinas

Quién no querría saber qué mete al carrito del super su candidato todas las semanas. Con Paren en Off nos hicimos esa pregunta y esta vez, Abel Chiconi , candidato de La Libertad Avanza en San Juan, nos mostró qué productos elige cuando tiene que hacer las compras semanales en su casa.

Desde el jabón para lavar la ropa, la yerba para el mate y las golosinas para sus dos hijas. El ex vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura en San Juan , sabe mucho de vinos y, por eso, nos hizo una recomendación apta para todos los bolsillos y otra para quedar bien con un amigo.

Chiconi, enólogo sanjuanino, combina la pasión por los vinos, con la política y la crianza de sus hijas, a las que llama "las enanas" y, por supuesto, su carrito de super también estuvo lleno de sorpresas para las princesas de la casa.

¿Chiconi va por las ofertas? ¿Elige marcas? Conocé más sobre el hombre que encabeza la lista lila en la provincia, en el siguiente video: