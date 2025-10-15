miércoles 15 de octubre 2025

Paren en Off

Fuimos de super con Abel Chiconi, el candidato de LLA en San Juan: recomendación de vinos, carne y golosinas

Te mostramos la intimidad de uno de los candidatos a diputado, de cara a las legislativas del 26 de octubre. Abel Chiconi, a la cabeza de la lista de La Libertad Avanza nos mostró todo lo que suele poner en el carrito del super cuando va de compras para llenar la alacena por una semana. Mirá lo que elige el candidato

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
personaje

Quién no querría saber qué mete al carrito del super su candidato todas las semanas. Con Paren en Off nos hicimos esa pregunta y esta vez, Abel Chiconi, candidato de La Libertad Avanza en San Juan, nos mostró qué productos elige cuando tiene que hacer las compras semanales en su casa.

Chiconi, enólogo sanjuanino, combina la pasión por los vinos, con la política y la crianza de sus hijas, a las que llama "las enanas" y, por supuesto, su carrito de super también estuvo lleno de sorpresas para las princesas de la casa.

¿Chiconi va por las ofertas? ¿Elige marcas? Conocé más sobre el hombre que encabeza la lista lila en la provincia, en el siguiente video:

