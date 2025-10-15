miércoles 15 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Wall Street

Mercados: Rebotaron acciones, bonos y el dólar

Teas la caída de los títulos argentinos por declaraciones de Donald Trump sobre el futuro electoral del gobierno nacional, los papeles argentinos en Wall Street recuperaron cotización.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

“Si pierde las elecciones, no vamos a ser generosos con Argentina”. Las palabras de Donald Trump crearon una tormenta inesperada. En la delegación que presidió Javier Milei en Washington y en la Argentina. Los mercados, a última hora, se derrumbaron, subió el dólar y el riesgo país, que ahora se mide o se anuncia una vez por día.

Lee además
bonos y acciones argentinas se derrumbaron, luego de que trump condicionara el apoyo a milei a una victoria electoral
Alerta

Bonos y acciones argentinas se derrumbaron, luego de que Trump condicionara el apoyo a Milei a una victoria electoral
baistrocchi participo del cierre de campana de provincias unidas en buenos aires
Legislativas

Baistrocchi participó del cierre de campaña de Provincias Unidas en Buenos Aires

Con ese panorama, el premarket abrió mal con el riesgo país de nuevo por encima de la barrera de los 1.000 puntos (cerró a 1.042 puntos).

Los bonos soberanos también retrocedieron a la mañana en un promedio de 5 puntos. Este tema es particularmente importante porque Scott Bessent, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos -dijo-, en su momento, que la entidad norteamericana compraría bonos argentinos, como señal de apoyo. Luego se completó con la compra de pesos, que hizo bajar al dólar, nuevamente, dentro de la banda cambiaria.

Pero las declaraciones de Trump afectaron al dólar que cerró en alza la jornada del martes. Pese a las declaraciones del día de hoy, entre otros, del secretario del Tesoro a AFP, que habían tenido un efecto positivo en las primeras horas de la tarde, sobre el final el dólar volvió a escalar para culminar en $1.405 (+1,4% en el total de la rueda).

La escalada se dio, además, en un contexto en el que el Tesoro estadounidense intervino nuevamente en el mercado cambiario argentino con la compra de pesos. El dólar mayorista, que es sobre el que interviene el Banco Central y sobre el que rige la banda cambiaria, también tuvo una suba de En su caso, terminó en $1.386 (+0,9%).

El dólar blue también pegó un importante salto de $30 y cerró a $1.450. De esta manera, la tónica que se viene marcando en las últimas ruedas es la inestabilidad con saltos y bajadas marcadas para el dólar informal.

Los dólares financieros, en cambio, bajaron: el CCL cayó 1,1% ($1.459,48) y el MEP 0,9% ($1.442,48).

Dólar oficial: venta, 1.405 pesos

Dólar Mayorista: venta, 1.386 pesos

Dólar Blue: venta, 1.450 pesos

Dólar CCL: venta 1.459,48 pesos

Dólar MEP: venta 1.442,48 pesos

Rebote prudente en Wall Street

Las acciones, tras ese mal "arranque" previo, tuvieron un rebote. Salvo Bioceres Crop Solutions Corp que tuvo un suba fuerte, con 28,90%; el resto tuvieron subas de entre el 11% y el 1%. Por ejemplo, Central Puerto, con 10,99%; Banco Supervielle, de 6,53%; Banco Macro, con 4,47%, entre otras.

Los bonos soberanos, también repuntan levemente

La promesa de comprar bonos argentinos por parte del Tesoro de los Estados Unidos, tampoco se confirmó en el encuentro de Washington. Tal vez por eso, esta mañana estuvieron en baja en el arranque, pero ahora, tienen una leve recuperación:

MCRO: subió 12,47%

BOL10: subió 3,80%

GD46: subió 3,744%

TX26D: subió 3,38%

El riesgo país descendió hasta los 1.026 puntos, con una caída de 10,09% de los 1.042 de los que partió.

Seguí leyendo

Milei habló de cambios en el Gabinete tras las elecciones, y volvió a defender a Espert

Comenzó el coloquio de IDEA, con un reclamo de los empresarios

Tras el pronunciamiento en de la Cámara de Diputados en contra de la quita de la Zona Fría, los ecos en el resto del país

"Marcá al pelado": El curioso spot electoral de Diego Santilli

Cuándo se conocerá el dato de inflación con el nuevo índice

De regreso de Estados Unidos, ¿cómo sigue la campaña de Javier Milei?

Expertos pronostican otro aumento de la carne

Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
expertos pronostican otro aumento de la carne
Precios

Expertos pronostican otro aumento de la carne

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: No estamos pasando el mejor momento
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Los empresarios Francisco Fernández Muñoz y Miguel Ceferino Aciar, y el sindicalista Hipólito Roberto Vega.
Fraude con viviendas

Ascienden a 176 las denuncias por estafas contra el jefe sindical de los textiles de San Juan y dos empresarios

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado
Redes

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado

Un temblor con epicentro en Chile que se percibió en San Juan, fue anticipado por el sistema de alerta de Android en los teléfonos de la provincia.
Sismo

Un temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan y se activaron las alertas de Android

Te Puede Interesar

El Mall Vivo Coquimbo quiere repetir el boom de compras del año pasado de los turistas sanjuaninos y ya ha delineado jugosas rebajas y acciones.
Enviada especial

Compras en Chile: con la "valija llena" y varias promos, los shoppings de Coquimbo esperan tentar a los sanjuaninos este verano

Por Elizabeth Pérez
Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.
Clima

Emiten alerta amarilla por fuertes vientos en San Juan: ráfagas de hasta 80 km/h para este jueves

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal
En Pocito

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal

Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas
Especulaciones

Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas

Baistrocchi participó del cierre de campaña de Provincias Unidas en Buenos Aires
Legislativas

Baistrocchi participó del cierre de campaña de Provincias Unidas en Buenos Aires