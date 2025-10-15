Mercados: Rebotaron acciones, bonos y el dólar

“Si pierde las elecciones, no vamos a ser generosos con Argentina”. Las palabras de Donald Trump crearon una tormenta inesperada. En la delegación que presidió Javier Milei en Washington y en la Argentina. Los mercados, a última hora, se derrumbaron, subió el dólar y el riesgo país, que ahora se mide o se anuncia una vez por día.

Alerta Bonos y acciones argentinas se derrumbaron, luego de que Trump condicionara el apoyo a Milei a una victoria electoral

Con ese panorama, el premarket abrió mal con el riesgo país de nuevo por encima de la barrera de los 1.000 puntos (cerró a 1.042 puntos).

Los bonos soberanos también retrocedieron a la mañana en un promedio de 5 puntos. Este tema es particularmente importante porque Scott Bessent, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos -dijo-, en su momento, que la entidad norteamericana compraría bonos argentinos, como señal de apoyo. Luego se completó con la compra de pesos, que hizo bajar al dólar, nuevamente, dentro de la banda cambiaria.

Pero las declaraciones de Trump afectaron al dólar que cerró en alza la jornada del martes. Pese a las declaraciones del día de hoy, entre otros, del secretario del Tesoro a AFP, que habían tenido un efecto positivo en las primeras horas de la tarde, sobre el final el dólar volvió a escalar para culminar en $1.405 (+1,4% en el total de la rueda).

La escalada se dio, además, en un contexto en el que el Tesoro estadounidense intervino nuevamente en el mercado cambiario argentino con la compra de pesos. El dólar mayorista, que es sobre el que interviene el Banco Central y sobre el que rige la banda cambiaria, también tuvo una suba de En su caso, terminó en $1.386 (+0,9%).

El dólar blue también pegó un importante salto de $30 y cerró a $1.450. De esta manera, la tónica que se viene marcando en las últimas ruedas es la inestabilidad con saltos y bajadas marcadas para el dólar informal.

Los dólares financieros, en cambio, bajaron: el CCL cayó 1,1% ($1.459,48) y el MEP 0,9% ($1.442,48).

Dólar oficial: venta, 1.405 pesos

Dólar Mayorista: venta, 1.386 pesos

Dólar Blue: venta, 1.450 pesos

Dólar CCL: venta 1.459,48 pesos

Dólar MEP: venta 1.442,48 pesos

Rebote prudente en Wall Street

Las acciones, tras ese mal "arranque" previo, tuvieron un rebote. Salvo Bioceres Crop Solutions Corp que tuvo un suba fuerte, con 28,90%; el resto tuvieron subas de entre el 11% y el 1%. Por ejemplo, Central Puerto, con 10,99%; Banco Supervielle, de 6,53%; Banco Macro, con 4,47%, entre otras.

Los bonos soberanos, también repuntan levemente

La promesa de comprar bonos argentinos por parte del Tesoro de los Estados Unidos, tampoco se confirmó en el encuentro de Washington. Tal vez por eso, esta mañana estuvieron en baja en el arranque, pero ahora, tienen una leve recuperación:

MCRO: subió 12,47%

BOL10: subió 3,80%

GD46: subió 3,744%

TX26D: subió 3,38%

El riesgo país descendió hasta los 1.026 puntos, con una caída de 10,09% de los 1.042 de los que partió.