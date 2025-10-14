martes 14 de octubre 2025

Alerta

Bonos y acciones argentinas se derrumbaron, luego de que Trump condicionara el apoyo a Milei a una victoria electoral

El mercado reacionó de forma negativa luego de que Donald Trump señalara que, si Milei no triunfa en las elecciones legislativas, Estados Unidos retirará el apoyo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las expectativas del encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del mandatario argentino, Javier Milei, finalmente repercutieron en los mercados tras la finalización de la reunión. El primer movimiento ubicó a los ADR's argentinos con bajas de hasta 5% en Wall Street.

Además, el dólar subió, pero poco, 15 pesos, con lo que se mantiene tranquilamente dentro de la banda de flotación iniciada en abril. A tal punto que el dólar mayorista, el que mide su ubicación en la banda cambiaria está por debajo del dólar oficial.

Dólar Mayorista: $1.374 (1,80%)

Dólar Oficial (BNA): $1.385 (0,70%)

Dólar Tarjeta: $1.800,5 (0,70%)

Dólar CCL: $1.466 (1,80%)

Dólar MEP $1.431,81 (1,60%)

Desde la intervención del Tesoro de los Estados Unidos, el dólar se mantuvo tranquilo, con pequeñas subas, como la que se registró este martes. La conferencia de Trump durante la reunión que mantuvo con Milei se produjo después del cierre de los mercados, por lo que mañana será el día clave para ver el impacto en los mercados.

Wall Street: bonos y acciones con la mirada en Washigton

La jornada financiera, por el momento, mostró una oscilación entre acciones que subieron y bajaron, pero que después de la cumbre Trump-Milei cayeron hasta un 8%. El Banco Supervielle lideró la baja con un 7,53%; seguido por el Grupo Galicia, con 6,30%; Central Puerto, 5,71%; Pampa Energía, 5,48%, entre otros.

Con los bonos soberanos el panorama es simula y si bien hubo rebote inicial de los bonos, por la tarde las bajas llegaron casi al 9%.

Por último, el riesgo país, que ahora se actualiza una vez por día, sigue en los 932 puntos.

