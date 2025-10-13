lunes 13 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tensión

Echaron a dos legisladores del parlamento israelí mientras daba un discurso Donald Trump por un cartel: qué decía

El presidente Donald Trump disertaba en el parlamento israelí, cuando dos legisladores encendieron la mecha.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

"Reconozcan a Palestina". "Genocidio". Con esos dos carteles en mano, y a los gritos, dos legisladores palestinos, integrantes de la Knéset, interrumpieron el discurso del presidente Donald Trump.

Lee además
fuertes criticas de la casa blanca por no entregarle el nobel de la paz a donald trump
Reclamo

Fuertes críticas de la Casa Blanca por no entregarle el Nobel de la Paz a Donald Trump
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en su comparecencia frente al Parlamento de Israel.
Ante el Parlamento de Israel

Donald Trump: "Es el fin de una guerra, el fin de una era de terror y el comienzo de una era de fe y esperanza"

La rápida intervención de los agentes de seguridad hizo que nada pasara a mayores. Los dos legisladores fueron detenidos, sus carteles propalestinos fueron confiscados y a ellos, se los expulsó del recinto.

Mientras todos eso sucedía, Trump tuvo que hacer silencio y siguió la secuencia con cara entre sorprendido y contrariado. Finalmente, el presidente del parlamento israelí le pidió disculpas y le dijo que ya podía retomar con tranquilidad su mensaje.

Cuando Donald Trump volvió a hablar lo hizo así: "Eso fue muy efectivo", por la tarea de los agentes de seguridad. Los legisladores rieron y aplaudieron con gran entusiasmo al presidente de los Estados Unidos.

Los legisladores expulsados fueron Ofer Cassif y Ayman Odeh, miembros del partido de izquierda Hadash, palestinos que integran una coalición de izquierda. Se alzaron durante el discurso de Trump, sosteniendo carteles que decían “Reconocer Palestina” y gritando “genocidio”.

Cassif es un académico y político conocido por su postura crítica hacia las políticas israelíes, ha sido suspendido previamente por la Knéset debido a sus declaraciones sobre el gobierno israelí y su apoyo a acciones legales contra Israel por presuntos crímenes de guerra. Odeh, líder del mismo partido, también ha enfrentado represalias por sus críticas al manejo del conflicto en Gaza y su defensa de los derechos palestinos.

Cuando gritaron, sus dichos fueron confusos porque la cámara seguía al presidente Trump, en uso de la palabra. Pero como el mandatario tuvo que guardar silencio, todo viró hacia la acción de los hombres de seguridad. Con gran rapidez tomaron a uno de ellos, lo sacaron de su banca y evitaron que pudiera mostrar su cartel o pasárselo a otros legisladores.

Mientras se lo llevaban hacia el exterior de la sala, pasaron al lado del otro exaltado. La agarraron sus cosas y también lo sacaron de su banca. Los demás legisladores aplaudían y vivaban a las fuerzas de seguridad.

Todo el incidente no habrá durado más de dos minutos, gracias a estos agentes. Luego, el presidente de la Knéset le ofreció las disculpas del caso a Trump y le pidió que continuara con su histórico mensaje.

Este incidente puso de manifiesto la profunda división política en Israel respecto al conflicto con los palestinos. En estos días previos, con la llegada de Trump, se pudo ver el marcado contraste entre su figura y la de Netanyahu. Trump fue aclamado como un héroe, mientras que a Netanyahu en muchos lugares en que estuvieron juntos se lo abucheó.

Netanyahu afronta tres procesos judiciales en su contra de la anterior administración, debe una explicación por la "sorpresa" del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 y el año próximo, habrá elecciones generales.

La reacción de Trump y la mayoría del parlamento israelí ante la protesta también subraya la tensión entre la política interna israelí. Trump destacó la figura de "Bibi", así lo llamó por su sobrenombre, en todo el proceso de estos dos años en guerra.

Superado ese breve inconveniente, Trump pudo terminar sus palabras. Habló de una nueva era de paz y prosperidad para Medio Oriente.

Seguí leyendo

Israel denunció a Hamas por violar el acuerdo de paz: Entregaron solo 4 cuerpos de 28

El premio Nobel de Economía fue otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt: los motivos

Hamas liberó a los 20 rehenes y ya están todos bajo custodia de Israel

Los rehenes secuestrados por Hamas serán liberados a partir de este domingo, según Israel

Video: la terrible caída de un helicóptero en California dejó al menos 5 heridos

Quiénes serán los argentinos liberados por el acuerdo Israel-Hamas

La emoción de María Corina Machado al saber que ganaba el Nobel de la Paz, y la carta de agradecimiento

En su primera exhortación apostólica, León XIV criticó las "burbujas de las elites ricas"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Israel Katz, ministro de Defensa israelí
Medio Oriente

Israel denunció a Hamas por violar el acuerdo de paz: Entregaron solo 4 cuerpos de 28

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida
Preocupación

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes
¿Quién es ese hombre?

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal
Antecedentes

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños
Polémica

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños

Un colectivo que regresaba a San Juan desde Chile se averió en la cordillera mendocina y los pasajeros quedaron varados. Imagen ilustrativa.
Enojo e incertidumbre

Un colectivo sanjuanino que volvía de Chile se averió en plena Cordillera y los pasajeros quedaron varados

Te Puede Interesar

La Liga Sanjuanina confirmó que el polémico audio es de un árbitro y ya fue identificado: ¿y ahora?
Apuestas ilegales

La Liga Sanjuanina confirmó que el polémico audio es de un árbitro y ya fue identificado: ¿y ahora?

Por Carla Acosta
En un ataque piraña, una banda rodeó a una pareja en el Centro Cívico y le robó sus pertenencias
Ladrones callejeros

En un ataque piraña, una banda rodeó a una pareja en el Centro Cívico y le robó sus pertenencias

La avenida del Mar en La Serena: quienes llegan estos días de octubre encuentran a la principal arteria de la comuna totalmente renovada y embellecida.  video
Enviada especial

La Serena lanza su temporada 2026 con fiesta en El Faro y esperando repetir otra ola de turistas sanjuaninos

Tras el fallo contra Babsía, otros dos médicos quedaron en la mira: será investigados por falso testimonio
Fundamentos

Tras el fallo contra Babsía, otros dos médicos quedaron en la mira: será investigados por falso testimonio

Denunció a su novio por robarle la bicicleta y al final terminó presa ella
Caucete

Denunció a su novio por robarle la bicicleta y al final terminó presa ella