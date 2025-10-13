lunes 13 de octubre 2025

Medio Oriente

Israel denunció a Hamas por violar el acuerdo de paz: Entregaron solo 4 cuerpos de 28

El ministerio de Defensa de Israel denunció al grupo armado palestino por no entregar los cuerpos de los rehenes muertos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Israel Katz, ministro de Defensa israelí

Israel Katz, ministro de Defensa israelí

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, acusó este lunes a Hamas de incumplir el acuerdo de cese el fuego al entregar solo cuatro de los rehenes muertos.

“El anuncio de Hamas sobre el esperado regreso de cuatro cadáveres hoy es un incumplimiento de los compromisos. Cualquier retraso o evasión deliberada se considerará una grave violación del acuerdo y se responderá en consecuencia“, dijo Katz en su cuenta de X.

Hamas había avisado que no tenía acceso a la totalidad de los cuerpos. Este lunes entregó los 20 rehenes vivos y solo cuatro cadáveres de personas secuestradas el 7 de octubre de 2023. Aún están en Gaza los restos de otros 24 cautivos.

“La tarea urgente en la que estamos todos comprometidos es garantizar el regreso a casa de todos los rehenes fallecidos“, afirmó el ministro.

La misma denuncia sobre el incumplimiento del acuerdo había sido realizada por familiares de cautivos.

Cuáles fueron los restos entregados por Hamas

Tras la entrega de los 20 rehenes vivos, Hamas envió a Israel los cuerpos de cuatro rehenes muertos en cautiverio. “Cuatro ataúdes con rehenes muertos están siendo escoltados por las fuerzas de la Tzahal (Fuerzas Armadas) y del Shin Bet (servicio israelí de seguridad interior) rumbo a Israel, donde serán trasladados al Centro Nacional de medicina forense para el proceso de identificación”, indicó el ejército israelí.

Los restos pertenecen a Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Pérez.

Hamás tiene todavía en Gaza los restos de otros 24 rehenes, que aceptó entregar a Israel en el marco del acuerdo de cese el fuego negociado bajo el impulso de Estados Unidos y que entró en vigor el viernes.

“Hamás debe respetar el acuerdo y tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes muertos”, indicó el ejército este lunes.

El día anterior, las autoridades israelíes dijeron que anticipaban que no todos los rehenes muertos serían devueltos el lunes, en cuyo caso ayudaría a localizarlos un “organismo internacional” previsto en el plan estadounidense.

“De acuerdo con la información recibida, la Cruz Roja ha recibido dos ataúdes de rehenes fallecidos y se dirige hacia las fuerzas de las FDI y del Shabak en Gaza, donde se encuentran los otros dos ataúdes de rehenes fallecidos que fueron recibidos anteriormente”, anunciaron las Fuerzas de Defensa de Israel en sus redes sociales.

Se le exige a Hamas cumplir con el acuerdo y tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes fallecidos", afirmaron.

