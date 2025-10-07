martes 7 de octubre 2025

Negociaciones

Hamas aceptaría el acuerdo de paz de Trump, si Israel retira las tropas de Gaza

El grupo armado palestino condicionó la firma del acuerdo de paz con Israel que promueve Donald Trump a un alto el fuego permanente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jalil al Haya, jefe negociador de Hamas, y Donald Trump

Jalil al Haya, jefe negociador de Hamas, y Donald Trump

El jefe negociador de Hamas, Jalil al Haya, afirmó este martes que el grupo islamista está “listo” para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, que hoy cumple dos años, pero advirtió que el movimiento palestino necesita “garantías” de que Israel detendrá por completo su campaña militar.

“Buscamos garantías verdaderas de la comunidad internacional, del (presidente estadounidense, Donald) Trump y de los mediadores. Estamos listos, con toda disposición y positivismo, para llegar al fin de la guerra”, dijo Al Haya a la televisión egipcia Al Qahera News desde Sharm el Sheik (Egipto), la sede de las negociaciones.

El jefe negociador reiteró que el grupo está preparado para que se produzca “la retirada” de Israel del enclave y “el canje de presos (y rehenes) para que acabe la guerra para siempre”.

“Estamos hoy en Sharm el Sheij para mantener negociaciones responsables y serias”, dijo.

Las conversaciones indirectas entre Israel y Hamas continuarán el miércoles en el balneario de Sharm el Sheik, bajo la mediación de Egipto, Qatar, Estados Unidos y Turquía.

“Queremos garantías de los países que auspician (las conversaciones) y de Trump de que la guerra pare y nunca se retome”, sentenció el vocero.

Cese el fuego y retirada del ejército israelí

Poco antes, la delegación de Hamas en las negociaciones aseguró que es necesario un “cese al fuego permanente” y la “retirada completa del Ejército” israelí de Gaza para alcanzar un acuerdo de paz.

Fawzi Barhoum, uno de los portavoces de Hamas, insistió en que solo habrá un acuerdo si el fin de la guerra es definitivo e Israel abandona el territorio palestino.

La posición del grupo islámico fue difundida en una intervención transmitida por sus canales oficiales, en coincidencia con el segundo aniversario de los ataques contra Israel que causaron 1200 víctimas y más de 240 secuestrados.

El grupo también pidió “la entrada sin restricciones de ayuda humanitaria”, que se garantice el regreso de los desplazados a sus zonas de residencia, el “inicio inmediato de un proceso de reconstrucción integral bajo la supervisión de un organismo nacional palestino de tecnócratas” y que se cierre un “acuerdo justo de intercambio de prisioneros”. .

Las conversaciones indirectas entre Israel y Hamas comenzaron el lunes en Egipto para discutir los términos del plan de 20 puntos, propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra.

El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump, participan en las conversaciones.

De acuerdo con el plan de Trump, la primera fase -que centra las negociaciones en Egipto- estipula la liberación por Hamas de todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, que el grupo islamista mantiene retenidos desde su ataque en territorio israelí del 7 de octubre de 2023 a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos.

El plan del presidente republicano propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamas y la formación de un gobierno de transición para Gaza.

La propuesta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.

Israel recuerda a las víctimas de la matanza de Hamas

Israel conmemora este martes el segundo aniversario del sangriento ataque de Hamas que el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra en Gaza.

Hace exactamente dos años, al término de la festividad judía de Sucot, milicianos del movimiento islamista lanzaron un ataque sorpresa en lo que fue el día más mortífero en Israel desde su creación en 1948.

Protegidos por un diluvio de cohetes disparados desde la Franja, miles de combatientes de Hamás y otras organizaciones palestinas destruyeron la barrera fronteriza con Israel y asaltaron comunidades agrícolas, bases militares y una gigantesca fiesta organizada en el desierto.

El ataque causó la muerte de 1219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales israelíes. Hamás se llevó a 251 rehenes a Gaza, de los cuales 47 siguen cautivos, incluidos 25 que, según el ejército israelí, han fallecido.

A las 06H29 (03H29 GMT) de este martes, la misma hora a la que Hamás lanzó su ataque en 2023, familiares de los fallecidos en el festival Nova guardaron un minuto de silencio en el lugar por las más de 370 fallecidos allí.

“Estoy aquí para estar con ella, porque es la última vez que estuvo viva, aquí con su prometido, Moshé”, también asesinado ese día, dijo Orit Baron, de 57 años, madre de Yuval Baron, una de las víctimas.

Otro momento importante de la conmemoración tendrá lugar en la noche en Tel Aviv, donde está prevista una ceremonia organizada por las familias de las víctimas en la llamada plaza de los Rehenes, epicentro de la movilización para la liberación de todos los cautivos en poder de Hamás.

