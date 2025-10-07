martes 7 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Moda

Thylane Blondeau, "la niña más bella del mundo" deslumbra en París y reivindica la belleza natural frente a la presión estética

La modelo francesa desfiló para Miu Miu en el Palais d’Iena y aprovechó la atención mediática para desmentir una vez más los rumores sobre cirugías estéticas. Con 24 años, reivindicó la naturalidad y habló del peso de las expectativas que la persiguen desde la infancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan

La Semana de la Moda de París volvió a poner en el centro de la escena a Thylane Blondeau, la modelo francesa que cautivó a las cámaras durante el desfile de Miu Miu, celebrado en el Palais d’Iena. Vestida con un conjunto de lana marrón, camiseta blanca y botas, la joven de 24 años no solo llamó la atención por su elegancia, sino también por su postura firme frente a los rumores sobre su apariencia física.

Lee además
Jalil al Haya, jefe negociador de Hamas, y Donald Trump
Negociaciones

Hamas aceptaría el acuerdo de paz de Trump, si Israel retira las tropas de Gaza
conmocion en espana: se derrumbo un edificio en el centro de madrid y hay al menos cuatro personas atrapadas
Trabajo contrarreloj

Conmoción en España: se derrumbó un edificio en el centro de Madrid y hay al menos cuatro personas atrapadas

A través de sus redes sociales, Blondeau respondió a quienes la acusan de haberse sometido a cirugías estéticas. “Estoy cansada de estos comentarios. Sé que hoy mucha gente se hace cosas muy pronto, pero yo nunca me he tocado nada”, escribió en Instagram, acompañando su mensaje con capturas de publicaciones donde se especulaba sobre posibles retoques. “Solo porque use maquillaje o delineador de labios no significa que me haya hecho algo. En algún momento hay que dejar de hacer eso”, agregó la modelo, según reprodujo Daily Mail.

Estas declaraciones reavivaron el debate sobre la presión mediática y social que enfrentan las figuras públicas, especialmente aquellas expuestas desde temprana edad. Blondeau alcanzó la fama mundial cuando tenía apenas seis años, tras protagonizar una portada de Vogue Enfants, donde fue bautizada por la prensa como “la niña más bella del mundo”. Desde entonces, su carrera estuvo marcada tanto por el reconocimiento como por la constante exposición.

En distintas entrevistas, la modelo expresó su deseo de desvincularse de ese título que la acompañó durante años. “Incluso hoy me dicen: ‘Eres la chica más guapa’, y yo respondo: ‘No, soy solo una persona, una mujer común’”, recordó en diálogo con The Telegraph en 2018.

Además de su trayectoria en la moda, Blondeau ha utilizado su plataforma para visibilizar temas de salud femenina. En 2021, reveló que debió someterse a varias cirugías por quistes ováricos, luego de que uno de ellos explotara en 2020. Contó que los médicos minimizaron sus síntomas y que insistir en buscar una segunda opinión fue clave para recibir el diagnóstico correcto. “Cuando tu cuerpo duele, no debes ignorarlo. Hay que cuidarlo y consultar hasta que alguien encuentre el problema”, aseguró la modelo.

Seguí leyendo

El premio Nobel de Física, para tres científicos que estudiaron la mecánica cuántica macroscópica

Brasil se le planta a EEUU: Larga conversación de Lula con Trump sobre aranceles

Polémica: el Reino Unido realizará ejercicios militares en las Islas Malvinas

El Nobel de Medicina 2025 fue otorgado a dos médicos estadounidenses y un japonés: qué descubrieron

Trump, tras la respuesta de Hamas a su propuesta de cese del fuego en Gaza: "Creo que...

Hamas aceptó liberar rehenes, pero quiere negociar puntos del acuerdo propuesto por Trump

Dormir mejor: cómo la luz, la alimentación y los hábitos diarios influyen en el descanso

Equinococosis quística o hidatidosis: la enfermedad silenciosa que se transmite desde los perros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Jalil al Haya, jefe negociador de Hamas, y Donald Trump
Negociaciones

Hamas aceptaría el acuerdo de paz de Trump, si Israel retira las tropas de Gaza

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Carla Yamanouchi, una sanjuanina de sangre japonesa en París. 
Personajes sanjuaninos

De las semitas y el vivero de San Juan a las pasarelas de París: Carla Yamanouchi, la diseñadora que transforma kimonos

Mientras sigue avanzando en La Voz Argentina, Jaime Muñoz sufrió un duro golpe debido al fallecimiento de su abuelo. video
Conmovidos

El doloroso momento de Jaime Muñoz, mientras avanza en La Voz Argentina: "Dioscidencia"

Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado
Capital

Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado

El sujeto de 23 años que fue atrapado por los vecinos del barrio de Rawson, tras entrar a robar a una vivienda junto a un cómplice.
Este martes

El trasfondo de la captura de uno de los ladrones en Rawson: lo detuvieron los vecinos y lo dejaron en bóxer

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal
Deceso

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal

Te Puede Interesar

Campamento minero Los Azules, en Calingasta.
Minería

Los Azules confirmó su factibilidad: necesita una inversión de 3.170 millones de dólares y arrancan en 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan
Miércoles cálido y despejado en San Juan
SMN

Miércoles cálido y despejado en San Juan

Monseñor Lozano y un comprometido cierre de la Semana Social: Tierra, techo y trabajo y el ejemplo sanjuanino que rescató como modelo a exportar video
Catolicismo

Monseñor Lozano y un comprometido cierre de la Semana Social: "Tierra, techo y trabajo" y el ejemplo sanjuanino que rescató como modelo a exportar

Nicolás Alé se cubrió el rostro durante toda la audiencia.
Caso Nicolás Alé

Conocé al presunto estafador que acumula denuncias y se enfurece por las fotos

Murió el Droga Farías, emblema de una época gloriosa de San Martín
Dolor

Murió el "Droga" Farías, emblema de una época gloriosa de San Martín