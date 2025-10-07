Thylane Blondeau, "la niña más bella del mundo" deslumbra en París y reivindica la belleza natural frente a la presión estética

La Semana de la Moda de París volvió a poner en el centro de la escena a Thylane Blondeau, la modelo francesa que cautivó a las cámaras durante el desfile de Miu Miu, celebrado en el Palais d’Iena. Vestida con un conjunto de lana marrón, camiseta blanca y botas, la joven de 24 años no solo llamó la atención por su elegancia, sino también por su postura firme frente a los rumores sobre su apariencia física.

A través de sus redes sociales, Blondeau respondió a quienes la acusan de haberse sometido a cirugías estéticas. “Estoy cansada de estos comentarios. Sé que hoy mucha gente se hace cosas muy pronto, pero yo nunca me he tocado nada”, escribió en Instagram, acompañando su mensaje con capturas de publicaciones donde se especulaba sobre posibles retoques. “Solo porque use maquillaje o delineador de labios no significa que me haya hecho algo. En algún momento hay que dejar de hacer eso”, agregó la modelo, según reprodujo Daily Mail.

Estas declaraciones reavivaron el debate sobre la presión mediática y social que enfrentan las figuras públicas, especialmente aquellas expuestas desde temprana edad. Blondeau alcanzó la fama mundial cuando tenía apenas seis años, tras protagonizar una portada de Vogue Enfants, donde fue bautizada por la prensa como “la niña más bella del mundo”. Desde entonces, su carrera estuvo marcada tanto por el reconocimiento como por la constante exposición.

En distintas entrevistas, la modelo expresó su deseo de desvincularse de ese título que la acompañó durante años. “Incluso hoy me dicen: ‘Eres la chica más guapa’, y yo respondo: ‘No, soy solo una persona, una mujer común’”, recordó en diálogo con The Telegraph en 2018.

Además de su trayectoria en la moda, Blondeau ha utilizado su plataforma para visibilizar temas de salud femenina. En 2021, reveló que debió someterse a varias cirugías por quistes ováricos, luego de que uno de ellos explotara en 2020. Contó que los médicos minimizaron sus síntomas y que insistir en buscar una segunda opinión fue clave para recibir el diagnóstico correcto. “Cuando tu cuerpo duele, no debes ignorarlo. Hay que cuidarlo y consultar hasta que alguien encuentre el problema”, aseguró la modelo.