viernes 3 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Medio Oriente

Hamas aceptó liberar rehenes, pero quiere negociar puntos del acuerdo propuesto por Trump

El grupo armado palestino, Hamas, abrió una ventana al avance de un acuerdo con Israel, mediado por los Estados Unidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) ha anunciado este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza, en el marco del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del enclave, si bien ha pedido discutir los detalles de la propuesta.

Lee además
netanyahu acepto el plan de paz de donald trump para gaza
Medio Oriente

Netanyahu aceptó el plan de paz de Donald Trump para Gaza
Donald Trump le dio un ultimatum a Hamas.
Cuenta regresiva

Trump da un ultimátum a Hamas para que acepte el acuerdo de paz o "desatará un infierno"

Así, ha dicho estar de acuerdo con "la liberación de todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos, según la fórmula de intercambio contenida en la propuesta, siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para que la operación se lleve a cabo". También ha mostrado su "disposición a iniciar negociaciones inmediatas a través de mediadores para discutir los detalles del intercambio", ha añadido.

Hamas ha asegurado que su postura se ha basado en las consultas "exhaustivas" mantenidas junto a otras facciones palestinas, así como con otras "partes árabes, islámicas e internacionales", con el "objetivo de detener la agresión y la guerra de exterminio que se libra contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza".

Temas
Seguí leyendo

Trump, tras la respuesta de Hamas a su propuesta de cese del fuego en Gaza: "Creo que...

Netanyahu le prometió el primer ministro de Qatar que no volverá a bombardearlos

Dormir mejor: cómo la luz, la alimentación y los hábitos diarios influyen en el descanso

Equinococosis quística o hidatidosis: la enfermedad silenciosa que se transmite desde los perros

Tragedia en Yosemite: murió el influencer y escalador Balin Miller durante una transmisión en vivo

Contra el dengue: Brasil inaugura una fábrica de mosquitos "modificados"

Estados Unidos atacó otra presunta narcolancha frente a las costas de Venezuela: cuatro muertos

Comer nueces a la hora de la cena: lo que revelan los estudios sobre su influencia en el sueño

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
contra el dengue: brasil inaugura una fabrica de mosquitos modificados
Ciencia

Contra el dengue: Brasil inaugura una fábrica de mosquitos "modificados"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un shock hipovolémico
Crimen

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un "shock hipovolémico"

Según los pronósticos, vientos de distintas direcciones impactarán en San Juan este viernes, mañana sábado y el domingo.
Despeinados

San Juan, bajo el impacto del viento durante tres días: dónde y cuándo se sentirá con más fuerza

En plena primavera, cuánto valen los telos en San Juan
Relevamiento hot

En plena primavera, cuánto valen los "telos" en San Juan

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales
Tribunales

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales

La gala solidaria que organizan dos empresarios célebres de San Juan reunió a políticos, emprendedores y dirigentes: mirá quiénes fueron
Galería de fotos

La gala solidaria que organizan dos empresarios célebres de San Juan reunió a políticos, emprendedores y dirigentes: mirá quiénes fueron

Te Puede Interesar

Tragedia en Jáchal: una joven de 30 años murió mientras practicaba kickboxing en un gimnasio
Conmoción

Tragedia en Jáchal: una joven de 30 años murió mientras practicaba kickboxing en un gimnasio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mirna Moral y sus dos grandes desafíos en su tercera gestión consecutiva al frente del SEC
Sindicalismo

Mirna Moral y sus dos grandes desafíos en su tercera gestión consecutiva al frente del SEC

La Peque Pareto en San Juan: una charla inclusiva y llena de historia
Privilegio

La 'Peque' Pareto en San Juan: una charla inclusiva y llena de historia

Maximiliano Babsía se sumó a la lista de castigados por la muerte de sus pacientes: un médico y un enfermero, en el historial
Tras la condena

Maximiliano Babsía se sumó a la lista de castigados por la muerte de sus pacientes: un médico y un enfermero, en el historial

Imagen ilustrativa
Todo queda en familia

Pocito: le robaron $2.000.000 y casi le vaciaron la casa; acusó a su expareja