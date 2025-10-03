viernes 3 de octubre 2025

Trump da un ultimátum a Hamas para que acepte el acuerdo de paz o "desatará un infierno"

Hamas había solicitad más tiempo para analizar el plan. Donald Trump fijó este próximo domingo como plazo final

Por Redacción Tiempo de San Juan
Donald Trump le dio un ultimatum a Hamas.

El presidente Donald Trump afirmó que Hamas debe aceptar un acuerdo de paz propuesto para Gaza antes del domingo por la noche y amenazó con que el grupo se enfrentará a más ataques si no lo hace.

“Se debe llegar a un acuerdo con Hamas antes del domingo por la noche a las seis (se la tarde), hora de Washington, D.C.”, escribió Trump el viernes en redes sociales. “¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un infierno, como nadie antes, contra Hamas. HABRÁ PAZ EN ORIENTE MEDIO DE UNA FORMA U OTRA.”

El presidente republicano presentó el plan junto con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a principios de esta semana.

La propuesta de Trump pondría a Gaza bajo el control de un comité de gobierno temporal liderado por el propio Trump. El ex primer ministro británico Tony Blair también participaría.

No se exigiría a los civiles que evacuaran el territorio, algo que Trump ya había sugerido. Hamás tendría que desarmar y liberar a los rehenes restantes. A los combatientes supervivientes se les permitiría marcharse.

FUENTE: Clarín

