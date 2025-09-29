Netanyahu aceptó el plan de paz de Donald Trump para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presentaron este lunes en Washington un ambicioso plan de 20 puntos diseñado para poner fin a la guerra en Gaza y establecer un marco de gobernanza posterior al conflicto. La propuesta, anunciada en una rueda de prensa conjunta en la Casa Blanca, fue calificada por Trump como "muy justa" y como "uno de los días más importantes en la historia de la civilización". Netanyahu expresó su pleno respaldo a la iniciativa, asegurando que "logra nuestros objetivos de guerra".

Aunque los líderes estadounidense e israelí afirmaron haber alcanzado un acuerdo sobre las directrices para concluir la escalada militar, la incertidumbre persiste, ya que Hamás aún no ha aceptado las condiciones propuestas. El presidente Trump reconoció abiertamente que el compromiso de la organización palestina es un paso pendiente.

Un alto funcionario de Hamás informó que el plan de la Casa Blanca fue entregado por mediadores qataríes y egipcios, pero aún no se ha tomado ninguna decisión. La facción palestina indicó que está abierta a estudiar cualquier propuesta que ponga fin a la guerra, siempre y cuando salvaguarde los intereses palestinos, garantice la retirada total de Israel de Gaza y ponga fin a la guerra. Respecto a sus arsenales, Hamás afirmó que "Las armas de la resistencia son una línea roja mientras continúe la ocupación".

Tanto Trump como Netanyahu ejercieron una fuerte presión sobre el grupo. Trump aseguró que Estados Unidos ofrecerá a Israel el "pleno respaldo" para emplear todos los medios a su alcance si Hamás rechaza la iniciativa. Netanyahu advirtió que, si Hamás no acepta la propuesta, Israel "terminará el trabajo" y acabará con el grupo por la fuerza: "Esto se puede hacer de la manera fácil o de la manera difícil, pero se hará", sentenció.

Puntos Clave del Acuerdo de Paz

El plan de 20 puntos se centra en la desmilitarización de Gaza, la liberación de rehenes y una nueva estructura de gobernanza. Los puntos más importantes del acuerdo incluyen:

Alto el Fuego y Liberación de Rehenes: Si ambas partes aceptan el acuerdo, la guerra cesará inmediatamente. El punto central es la exigencia de la liberación de todos los rehenes restantes (vivos y fallecidos) en un plazo de 72 horas una vez que Israel acepte públicamente el plan.

Si ambas partes aceptan el acuerdo, la guerra cesará inmediatamente. El punto central es la exigencia de la (vivos y fallecidos) en un plazo de una vez que Israel acepte públicamente el plan. Desarme y Desmantelamiento: El plan exige el desarme y la desmovilización del grupo militante palestino. Hamás y otras facciones deben acordar no tener ningún papel en el gobierno de Gaza . Además, se destruirá toda la infraestructura militar, incluidos los túneles y las instalaciones de producción de armas, y se realizará un proceso de desmilitarización supervisado por observadores independientes.

El plan exige el del grupo militante palestino. Hamás y otras facciones deben acordar . Además, se destruirá toda la infraestructura militar, incluidos los túneles y las instalaciones de producción de armas, y se realizará un proceso de desmilitarización supervisado por observadores independientes. Gobernanza de Transición: Se establecerá una junta de gobierno temporal para Gaza conocida como la "Junta de la Paz" , la cual estará presidida por el propio Donald Trump . Otros miembros, incluido el ex primer ministro británico Tony Blair, también participarían en este organismo internacional de transición. El gobierno cotidiano estará a cargo de un comité palestino "tecnocrático y apolítico".

Se establecerá una junta de gobierno temporal para Gaza conocida como la , la cual estará . Otros miembros, incluido el ex primer ministro británico Tony Blair, también participarían en este organismo internacional de transición. El gobierno cotidiano estará a cargo de un comité palestino "tecnocrático y apolítico". Retirada Israelí y Gaza Libre de Amenazas: El acuerdo establece que Israel no ocupará ni se anexará Gaza . Las fuerzas israelíes se retirarán en etapas, aunque el primer ministro Netanyahu señaló que las tropas se mantendrían en el "perímetro de seguridad en el futuro previsible". Gaza debe ser una zona libre de terrorismo que no represente una amenaza para sus vecinos.

El acuerdo establece que . Las fuerzas israelíes se retirarán en etapas, aunque el primer ministro Netanyahu señaló que las tropas se mantendrían en el "perímetro de seguridad en el futuro previsible". Gaza debe ser una zona libre de terrorismo que no represente una amenaza para sus vecinos. Liberación de Prisioneros: Una vez que todos los rehenes israelíes sean liberados, Israel liberará a 250 presos condenados a cadena perpetua más 1.700 habitantes de Gaza detenidos después del 7 de octubre de 2023.

Una vez que todos los rehenes israelíes sean liberados, Israel liberará a 250 presos condenados a cadena perpetua más 1.700 habitantes de Gaza detenidos después del 7 de octubre de 2023. Ayuda Humanitaria y Reconstrucción: Se enviará ayuda completa de inmediato a la Franja de Gaza. Gran parte del acuerdo se enfoca en un "plan de desarrollo económico" para reconstruir Gaza, y se establecerá una zona económica especial.

Se enviará a la Franja de Gaza. Gran parte del acuerdo se enfoca en un "plan de desarrollo económico" para reconstruir Gaza, y se establecerá una zona económica especial. No Reubicación Forzosa: La propuesta alienta a los palestinos a permanecer en la Franja de Gaza, ofreciéndoles la oportunidad de "construir una Gaza mejor", y se aclara que nadie será obligado a abandonar Gaza.

Durante el encuentro, Netanyahu también ofreció una disculpa formal al primer ministro de Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, por un reciente ataque militar israelí en el emirato dirigido contra objetivos de Hamás. Este gesto diplomático se produce en un contexto de creciente aislamiento internacional para Israel.