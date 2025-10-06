lunes 6 de octubre 2025

Galardón

El Nobel de Medicina 2025 fue otorgado a dos médicos estadounidenses y un japonés: qué descubrieron

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi son los médicos premiados por su tarea científica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi recibieron el Premio Nobel de Medicina.

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi recibieron el Premio Nobel de Medicina.

Este lunes, el Premio Nobel de Medicina o Fisiología de 2025 fue otorgado a dos médicos estadounidenses y un japonés. Se trata de Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi, quienes fueron galardonados "por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica".

El anuncio llegó desde Estocolmo, Suecia, donde el Comité Nobel entrega, desde 1901, este reconocimiento a "aquellos que, durante el año anterior, hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad".

La tolerancia inmune periférica es el mecanismo que evita que el sistema inmune dañe al organismo, y es de vital importancia para entender las enfermedades autoinmunes.

El jurado destacó que los premiados identificaron cómo funcionan los linfocitos T, los guardianes del sistema inmune, y abrieron una nueva línea de investigación, lo que permitió desarrollar nuevos tratamientos médicos que actualmente se evalúan en ensayos clínicos.

“Sus descubrimientos han sido fundamentales para nuestra comprensión del funcionamiento del sistema inmune y por qué no todos los humanos desarrollamos enfermedades autoinmunes”, indicó Olle Kämpe, presidente del jurado.

“La esperanza es poder tratar o curar enfermedades autoinmunes, proporcionar tratamientos más efectivos contra el cáncer y prevenir complicaciones graves después de los trasplantes de células madre”, destacó además el tribunal durante un panel en el Instituto Karolinska en Estocolmo.

image

Brunkow nació en 1961 se formó en el Instituto de Biología de Sistemas en Seattle, EE. UU. Ramsdell nació en 1960 y actualmente se desempeña en el Sonoma Biotherapeutics de San Francisco. En el caso de Sakaguchi, que tiene 74 años, es un distinguido docente en el Centro de Inmunología Frontier de la Universidad de Osaka.

Cuándo se entrega el resto de los Premios Nobel 2025

  • El premio de Física: martes 7 de octubre.
  • El premio de Química: miércoles 8 de octubre.
  • El premio de Literatura: jueves 9 de octubre.
  • El premio de la Paz: viernes 10 de octubre.
  • El premio de Economía: lunes 13 de octubre.
