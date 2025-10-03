viernes 3 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tips

Dormir mejor: cómo la luz, la alimentación y los hábitos diarios influyen en el descanso

Estudios recientes destacan que la clave del descanso no está en productos comerciales, sino en sincronizar la rutina diaria con los ritmos biológicos, aprovechando la luz natural, horarios regulares y una alimentación adecuada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-03 at 8.38.50 PM

La calidad del sueño no depende únicamente de almohadas, aplicaciones o productos “antiinsomnio”, sino de la sincronización de los hábitos diarios con los ritmos biológicos internos, advierte la ciencia circadiana. Investigaciones recientes publicadas en la revista Nature destacan que adaptar la rutina a los ciclos naturales de luz y oscuridad tiene un impacto más duradero sobre la salud física y mental que cualquier producto comercial.

Lee además
trump, tras la respuesta de hamas a su propuesta de cese del fuego en gaza: creo que...
Negociaciones

Trump, tras la respuesta de Hamas a su propuesta de cese del fuego en Gaza: "Creo que...
hamas acepto liberar rehenes, pero quiere negociar puntos del acuerdo propuesto por trump
Medio Oriente

Hamas aceptó liberar rehenes, pero quiere negociar puntos del acuerdo propuesto por Trump

A pesar de que la industria global del sueño mueve más de USD 100.000 millones al año, los problemas de insomnio persisten, generando frustración en muchas personas. Andrew McHill, de la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregon, señala que la falta de resultados con productos comerciales puede desalentar la búsqueda de soluciones efectivas, perpetuando el problema.

Luz natural, el regulador principal

La exposición a la luz solar es el principal calibrador del reloj circadiano. Jamie Zeitzer, de la Universidad de Stanford, explica que la luz azul del día activa la producción nocturna de melatonina, hormona clave para un sueño reparador, mientras que la iluminación artificial por la noche puede inhibirla. Por ello, los expertos recomiendan pasar tiempo al aire libre, aprovechar la luz natural en el hogar y utilizar lámparas LED que imiten la luz diurna, reservando luces tenues o ámbar por la noche y evitando pantallas.

Alimentación y horarios

La comida también juega un papel central en la regulación interna. Según Emily Manoogian, del Salk Institute, el cuerpo procesa mejor los alimentos durante la mañana y el inicio de la tarde. Cenar tarde altera los relojes biológicos, dificulta la digestión y afecta la microbiota intestinal, contribuyendo al insomnio. Los especialistas sugieren cenar al menos tres horas antes de dormir y limitar el consumo nocturno de azúcar, alcohol y cafeína. Dietas ricas en frutas y verduras favorecen un sueño más profundo y menos fragmentado.

Regularidad y tecnología

Mantener horarios de sueño constantes puede ser más importante que la cantidad total de horas dormidas. Andrew Phillips, de la Universidad Flinders, advierte que las variaciones bruscas entre días laborables y fines de semana aumentan el riesgo de problemas cardíacos y metabólicos. Pequeños ajustes, como comer y hacer ejercicio en horarios regulares, contribuyen a mejorar la rutina del sueño.

Aunque la tecnología no reemplaza los hábitos saludables, puede ayudar a identificar patrones de sueño y ofrecer recomendaciones personalizadas para mejorar la calidad del descanso. Cory McLean, ingeniero de Google, asegura que los dispositivos conectados permitirán en el futuro ajustar la rutina según las necesidades individuales.

En resumen, la evidencia científica indica que para dormir mejor no basta con dormir más horas: el secreto está en alinear los hábitos diarios con los ritmos naturales del cuerpo, aprovechando la luz, respetando horarios y cuidando la alimentación.

Seguí leyendo

Equinococosis quística o hidatidosis: la enfermedad silenciosa que se transmite desde los perros

Tragedia en Yosemite: murió el influencer y escalador Balin Miller durante una transmisión en vivo

Contra el dengue: Brasil inaugura una fábrica de mosquitos "modificados"

Estados Unidos atacó otra presunta narcolancha frente a las costas de Venezuela: cuatro muertos

Trump da un ultimátum a Hamas para que acepte el acuerdo de paz o "desatará un infierno"

Comer nueces a la hora de la cena: lo que revelan los estudios sobre su influencia en el sueño

Yom Kipur 2025: qué significa el Día del Perdón, una de las fechas más importantes para el judaísmo

Un ataque a una sinagoga en Manchester durante Yom Kippur dejó dos muertos y tres heridos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
contra el dengue: brasil inaugura una fabrica de mosquitos modificados
Ciencia

Contra el dengue: Brasil inaugura una fábrica de mosquitos "modificados"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un shock hipovolémico
Crimen

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un "shock hipovolémico"

Según los pronósticos, vientos de distintas direcciones impactarán en San Juan este viernes, mañana sábado y el domingo.
Despeinados

San Juan, bajo el impacto del viento durante tres días: dónde y cuándo se sentirá con más fuerza

En plena primavera, cuánto valen los telos en San Juan
Relevamiento hot

En plena primavera, cuánto valen los "telos" en San Juan

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales
Tribunales

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales

Chimbas: extienden la estadía en el penal un sujeto acusado de tentativa de femicidio
Otro caso terrible

Chimbas: extienden la estadía en el penal un sujeto acusado de tentativa de femicidio

Te Puede Interesar

Tragedia en Jáchal: una joven de 30 años murió mientras practicaba kickboxing en un gimnasio
Conmoción

Tragedia en Jáchal: una joven de 30 años murió mientras practicaba kickboxing en un gimnasio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mirna Moral reeligió en el SEC: los desafíos para los próximos 4 años y una sorpresa
Sindicalismo

Mirna Moral reeligió en el SEC: los desafíos para los próximos 4 años y una sorpresa

Ingresan a la cuenta bancaria de una sanjuanina y roban casi $10 millones
Estafa virtual

Ingresan a la cuenta bancaria de una sanjuanina y roban casi $10 millones

La Peque Pareto en San Juan: una charla inclusiva y llena de historia
Privilegio

La 'Peque' Pareto en San Juan: una charla inclusiva y llena de historia

Maximiliano Babsía se sumó a la lista de castigados por la muerte de sus pacientes: un médico y un enfermero, en el historial
Tras la condena

Maximiliano Babsía se sumó a la lista de castigados por la muerte de sus pacientes: un médico y un enfermero, en el historial