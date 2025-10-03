Dormir mejor: cómo la luz, la alimentación y los hábitos diarios influyen en el descanso

La calidad del sueño no depende únicamente de almohadas, aplicaciones o productos “antiinsomnio”, sino de la sincronización de los hábitos diarios con los ritmos biológicos internos, advierte la ciencia circadiana. Investigaciones recientes publicadas en la revista Nature destacan que adaptar la rutina a los ciclos naturales de luz y oscuridad tiene un impacto más duradero sobre la salud física y mental que cualquier producto comercial.

A pesar de que la industria global del sueño mueve más de USD 100.000 millones al año, los problemas de insomnio persisten, generando frustración en muchas personas. Andrew McHill, de la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregon, señala que la falta de resultados con productos comerciales puede desalentar la búsqueda de soluciones efectivas, perpetuando el problema.

Luz natural, el regulador principal

La exposición a la luz solar es el principal calibrador del reloj circadiano. Jamie Zeitzer, de la Universidad de Stanford, explica que la luz azul del día activa la producción nocturna de melatonina, hormona clave para un sueño reparador, mientras que la iluminación artificial por la noche puede inhibirla. Por ello, los expertos recomiendan pasar tiempo al aire libre, aprovechar la luz natural en el hogar y utilizar lámparas LED que imiten la luz diurna, reservando luces tenues o ámbar por la noche y evitando pantallas.

Alimentación y horarios

La comida también juega un papel central en la regulación interna. Según Emily Manoogian, del Salk Institute, el cuerpo procesa mejor los alimentos durante la mañana y el inicio de la tarde. Cenar tarde altera los relojes biológicos, dificulta la digestión y afecta la microbiota intestinal, contribuyendo al insomnio. Los especialistas sugieren cenar al menos tres horas antes de dormir y limitar el consumo nocturno de azúcar, alcohol y cafeína. Dietas ricas en frutas y verduras favorecen un sueño más profundo y menos fragmentado.

Regularidad y tecnología

Mantener horarios de sueño constantes puede ser más importante que la cantidad total de horas dormidas. Andrew Phillips, de la Universidad Flinders, advierte que las variaciones bruscas entre días laborables y fines de semana aumentan el riesgo de problemas cardíacos y metabólicos. Pequeños ajustes, como comer y hacer ejercicio en horarios regulares, contribuyen a mejorar la rutina del sueño.

Aunque la tecnología no reemplaza los hábitos saludables, puede ayudar a identificar patrones de sueño y ofrecer recomendaciones personalizadas para mejorar la calidad del descanso. Cory McLean, ingeniero de Google, asegura que los dispositivos conectados permitirán en el futuro ajustar la rutina según las necesidades individuales.

En resumen, la evidencia científica indica que para dormir mejor no basta con dormir más horas: el secreto está en alinear los hábitos diarios con los ritmos naturales del cuerpo, aprovechando la luz, respetando horarios y cuidando la alimentación.