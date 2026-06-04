Con el respaldo de Trump, Zelensky quiere un cara a cara con Putin para terminar la guerra

En un giro diplomático significativo, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha propuesto formalmente una reunión cara a cara con su homólogo ruso, Vladimir Putin, con el objetivo de alcanzar una solución negociada al conflicto que mantiene en vilo a Europa. La iniciativa fue presentada a través de una inusual carta abierta dirigida al mandatario del Kremlin, en la que se plantea un compromiso directo para detener las hostilidades.

En su misiva, publicada en el sitio web de la Presidencia ucraniana, Zelensky manifestó que Kiev está "dispuesta a un alto el fuego total mientras duren las negociaciones" . El mandatario subrayó que el diálogo debe partir de la realidad actual sobre el terreno y sugirió que el encuentro se lleve a cabo en un país tercero con experiencia en mediación internacional , descartando tanto a Moscú como a Kiev como posibles sedes.

Zelensky también hizo un llamado a la participación de garantes internacionales, mencionando específicamente a Estados Unidos y países europeos para asegurar el cumplimiento de cualquier acuerdo. En un tono directo, el líder ucraniano exhortó a Putin con la frase: “No tengas miedo de salir de esta guerra”.

La respuesta del Kremlin y las condiciones de Putin

Desde Moscú, la respuesta inicial ha sido ambivalente. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Zelensky tiene las puertas abiertas para reunirse con Putin en Moscú "en cualquier momento". Por su parte, el presidente ruso se mostró dispuesto a negociar basándose en los compromisos abordados durante su encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump en Anchorage en agosto de 2025.

Sin embargo, Putin ha rechazado tajantemente la propuesta de un alto el fuego previo, argumentando que las operaciones militares rusas pueden continuar de forma simultánea a las conversaciones de paz. El mandatario ruso sostiene que Ucrania busca una tregua debido a los avances territoriales de las tropas rusas y a la escasez de personal en el ejército ucraniano. Moscú mantiene sus exigencias de concesiones territoriales y políticas, incluyendo el control total del Donbás y la retirada de tropas ucranianas de Donetsk, condiciones que el gobierno de Kiev considera una capitulación.

Apoyo internacional y mediación de EE. UU.

La propuesta de Zelensky recibió un respaldo inmediato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó de "fantástica" la posibilidad de un encuentro directo. Trump, quien asegura que Washington ha trabajado para mantener abiertos los canales de comunicación, insistió en que ambas partes deberán hacer concesiones recíprocas para que el proceso diplomático prospere.

Este movimiento ocurre en un momento de estancamiento en el frente de batalla y tras más de cuatro años de enfrentamientos, en los cuales, según Zelensky, Ucrania ha logrado preservar su independencia pese a las predicciones iniciales. De concretarse, este encuentro representaría el contacto político más importante desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022.