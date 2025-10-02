jueves 2 de octubre 2025

Comer nueces a la hora de la cena: lo que revelan los estudios sobre su influencia en el sueño

Un estudio de la Universidad de Barcelona comprobó que incluir un puñado de nueces en la cena aumenta la melatonina, facilita conciliar el sueño y mejora el descanso nocturno, además de aportar beneficios para la salud cardiovascular y cerebral.

Dormir bien es uno de los grandes desafíos de la vida moderna. Estrés, pantallas y malos hábitos suelen atentar contra el descanso reparador. Sin embargo, una investigación científica reciente sugiere que la solución podría estar en un gesto muy simple: incorporar un puñado de nueces en la cena.

Un trabajo realizado por la Universidad de Barcelona y publicado en la revista Food & Function comprobó que el consumo diario de 40 gramos de nueces durante la noche mejora la calidad del sueño en pocas semanas. Los investigadores observaron que quienes sumaron este alimento a su dieta tardaban menos en conciliar el sueño, tenían un descanso más profundo y reducían la somnolencia al día siguiente.

Los resultados, detectados a partir de la cuarta semana de seguimiento, mostraron además un incremento en los niveles de 6-sulfatoximelatonina, un marcador de la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo de sueño-vigilia. Después de ocho semanas, la mejoría fue aún más marcada y generalizada.

El efecto beneficioso se explica por la composición nutricional de las nueces. Este fruto seco es fuente de ácidos grasos omega-3, con propiedades antiinflamatorias y de protección cardiovascular, además de aportar triptófano y melatonina de manera natural. También contiene minerales clave como hierro, zinc, magnesio, potasio y fósforo, y vitaminas del grupo B, que intervienen en procesos neurológicos y energéticos.

La investigación refuerza lo que otros estudios ya habían sugerido: además de favorecer el descanso, las nueces colaboran con la salud cerebral y del corazón, ayudan a controlar la presión arterial y contribuyen a mantener un nivel adecuado de colesterol.

Lejos de ser un riesgo para el peso corporal, el consumo regular de frutos secos no se asocia al aumento de grasa. Al contrario, de acuerdo con trabajos citados por Current Developments in Nutrition, quienes los incluyen en su alimentación tienden a mantener un peso estable o incluso a reducirlo.

Dormir bien no es solo cuestión de sentirse menos cansado: la falta de sueño está vinculada con problemas de memoria, menor rendimiento, alteraciones en el estado de ánimo y mayor riesgo de enfermedades crónicas. Frente a esto, sumar un alimento tan accesible como las nueces puede ser una estrategia natural para mejorar la salud integral y despertar con más energía.

