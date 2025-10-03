viernes 3 de octubre 2025

Conmoción

Tragedia en Yosemite: murió el influencer y escalador Balin Miller durante una transmisión en vivo

El joven alpinista de 23 años, reconocido en redes por sus ascensos extremos, murió al caer desde El Capitan en Yosemite mientras transmitía en vivo; su muerte generó conmoción en la comunidad escaladora internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La comunidad internacional de escaladores y miles de seguidores en redes sociales quedaron conmocionados por la muerte de Balin Miller, un joven alpinista e influencer de 23 años que perdió la vida el miércoles 2 de octubre al caer desde El Capitan, la icónica pared de granito del Parque Nacional Yosemite, en California, mientras transmitía en vivo su ascenso.

Miller estaba realizando en solitario una ascensión con cuerda, técnica conocida como lead rope soloing, en la ruta Sea of Dreams, de unos 730 metros de altura. Según relató su hermano Dylan a la agencia Associated Press, el joven ya había alcanzado la cima, pero al descender habría llegado al final de la cuerda y cayó de manera fatal al intentar recuperar su equipo.

El accidente quedó registrado en la transmisión que realizaba a través de TikTok, lo que generó un fuerte impacto entre quienes seguían en directo la travesía. Una espectadora identificada como Michelle Derrick contó en Facebook que Miller había logrado llegar arriba, pero en el intento de liberar unas bolsas que se habían atascado sufrió la caída.

La noticia fue confirmada por su madre, Jeanine Girard-Moorman, quien expresó su dolor en redes sociales: “Su corazón y su alma estaban dedicados a la escalada. No lo hacía por dinero ni por fama, lo hacía porque realmente lo amaba”, señaló.

Nacido en Alaska, Miller había construido una carrera reconocida dentro del alpinismo internacional. En junio de este año ganó notoriedad mundial al completar en solitario la ruta Slovak Direct en el Monte McKinley en solo 56 horas, una de las escaladas más exigentes del planeta. También había logrado ascensos en la Patagonia y en las Rocosas Canadienses, donde repitió la vía de hielo Reality Bath, un desafío que llevaba 37 años sin ser conquistado.

Su estilo y carisma lo convirtieron en un referente para muchos jóvenes escaladores. Era conocido por su distintiva franja de purpurina en el rostro, que definía como un ritual “de guerrero antes de la batalla”. En redes sociales reunía miles de seguidores y era apodado por algunos como “el chico de la tienda naranja”, en referencia a su característico campamento en El Capitan.

El lugar del accidente, El Capitan, es considerado uno de los muros de granito más desafiantes y célebres del mundo, con casi 900 metros de altura. Según el Servicio de Parques Nacionales, la investigación sobre lo ocurrido continúa. Se trata de la tercera muerte registrada en Yosemite durante el verano de 2025 vinculada a actividades de montaña.

El legado de Balin Miller quedará marcado tanto por sus hazañas deportivas como por la inspiración que transmitió a quienes lo seguían. Para la comunidad escaladora, su partida representa una pérdida irreparable.

